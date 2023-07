Pewny awans Rakowa Częstochowa. Do poprawy głównie skuteczność

W Tallinie Raków Częstochowa wygrał 3:0 z Florą, dzięki czemu zapewnił sobie awans do II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Polacy co prawda zdominowali rywala i nie pozostawili wątpliwości, kto bardziej zasłużył na grę w kolejnej fazie pucharów, ale i udowodnili, że wciąż muszą pracować nad kluczowymi elementami gry. Po pierwsze: w dalszym ciągu szwankuje rozegranie piłki od własnej bramki, na które mocno stawia trener Dawid Szwarga. Po drugie: do poprawy jest skuteczność, która była największym problemem Rakowa dwumeczu z Florą.

Dziewięć transferów Rakowa

W ostatnich tygodniach częstochowianie wzmocnili zespół aż dziewięcioma zawodnikami. Do składu dołączyli między innymi Łukasz Zwoliński, Kamil Pestka, Adnan Kovačević czy John Yeboah, który kosztował rekordowe w historii klubu 1,5 mln euro. Co więcej - na przedmeczowej konferencji prasowej Szwarga zapowiedział, że Raków do końca okienka chciałby przeprowadzić dwa kolejne transfery! Zakupowe szaleństwo ma na celu nie tylko wzmocnienie, ale i uzupełnienie kadry przed grą na dwóch, a może i trzech frontach. Na Limanowskiego nikt nie ukrywa, że tym trzecim ma być faza grupowa europejskich pucharów.

Pomimo olbrzymiej rotacji kadrowej pozostałe zmiany były ledwie kosmetyczne. Nie ma się co dziwić - Szwarga nie zamierzał z miejsca rozmontować stworzonego przez Papszuna wehikułu, który niedawno zdobył mistrzostwo Polski. Jednocześnie młody trener nie ma zamiaru bezczynnie stać i liczyć, że natchnieniem dla jego piłkarzy będzie duch poprzedniego szkoleniowca. I chociaż 32-latek jest w stałym kontakcie z Papszunem - przyznał to w poniedziałek, mówiąc o tym, że długo rozmawiał z poprzednim trenerem po pierwszym meczu z Florą - to wykorzystuje każdy dostępny moment, aby przemycać elementy swojej filozofii.

Najlepszą obroną jest atak

Jej istotnym elementem jest cierpliwie, uparte wręcz rozgrywanie piłki od swojej bramki. Z tej metody często korzystał także Papszun, ale jako pragmatyk nie robił problemu, gdy jego piłkarze - w trudniejszych sytuacjach - ratowali się długim wybiciem. Szwarga dąży natomiast do tego, aby zespół nie bał się krótkiego grania nawet pod presją i przy intensywnym pressingu. Ma to na celu wciąganie rywala na swoją połowę. Ale jednocześnie - jest ryzykowne. W pierwszym spotkaniu z Florą o mało nie zakończyło się to tragedią, ale na szczęście dla mistrzów Polski po strzale Martina Millera dobrze interweniował Vladan Kovačević. Niewiele brakowało, aby błąd Rakowa kosztował utratę bramki także w meczu z Legią Warszawa o Superpuchar, ale wtedy z kolei sytuację uratowało nieudane przyjęcie piłki Ernesta Muçiego.

W Tallinie szkoleniowiec Rakowa zdecydował jednak, że najlepszą obroną jest... atak. I od pierwszych chwil jego zespół narzucił przeciwnikowi swoje warunki gry. W początkowych kilkunastu minutach sytuacje bramkowe mnożyły się więc jak grzyby po deszczu. Na bramkę Everta Grünvalda strzelali Jean Carlos, Zwoliński i Ben Lederman. Ten ostatni w 25. minucie podjął swoją drugą próbę i był o centymetry od gola, ale ostatecznie tylko trafił piłką w słupek.

Intensywna gra, oparta w dużej mierze na dośrodkowaniach z bocznych sektorów (które nie przynosiły wielu efektów), pozwoliła Polakom odrzucić od swojego pola karnego piłkarzy Jürgena Henna. I jeśli ci stwarzali zagrożenie - a udało im się to kilka razy - to raczej po kontratakach. Po raz kolejny zdarzyła się jednak strata przy wyprowadzaniu piłki: tym razem piłkę zgubił Lederman, ale na szczęście dla Rakowa sytuację źle rozegrał Konstantin Vassiljev.

Napastnik potrzebny od zaraz

W ostatnim kwadransie pierwszej połowy trwał ostrzał bramki Grünvalda. Sposobu na Estończyka nie znaleźli jednak Zwoliński, Milan Rundić i Bartosz Nowak. Łącznie do przerwy Raków uderzał siedmiokrotnie, ale żadna z tych prób nie przyniosła gola. To zmieniło się tuż po przerwie. Sprytne podanie Zoran Arsenicia wykorzystał wtedy Zwoliński i tym samym uspokoił kolegów, a także około dwustu kibiców Rakowa, którzy wspierali zespół w Tallinie. Zresztą to właśnie Zwoliński chwilę później dołożył drugiego gola, gdy w 59. minucie wykorzystał świetne podanie Frana Tudora. Później wciąż trwał festiwal niewykorzystanych okazji. Grünvald świetnie interweniował po uderzeniu Marcina Cebuli, nie pokonał go także Tudor, ani znajdujący się w sytuacji sam na sam Yeboah, który pojawił się po przerwie.

Wygrane 3:0 spotkanie (w 85. minucie cudownego gola zdobył Janis Papanikolau), potwierdziło to, co w Częstochowie wiedzą od dawna. Po pierwsze: że Szwarga potrzebuje czasu, aby wdrożyć swoje pomysły, które piłkarze będą mogli realizować bez fałszu. I po drugie: że skuteczny napastnik potrzebny jest od zaraz. Dla mistrzów Polski - mimo trzech zdobytych bramek - to kluczowa do obsadzenia pozycja. Bo nawet przy odważnej, ofensywnej grze - jaką Polacy zaprezentowali we wtorek Estonii - może być trudno marzyć w pucharach nie tylko o grze w fazie grupowej Ligi Mistrzów czy Ligi Europy, ale nawet Ligi Konferencji.

Z Tallina Sebastian Staszewski, Interia Sport