Pep Guardiola zrezygnował z wielkich pieniędzy. Zaskakujący ruch trenera

Manchester City w miniony weekend zapisał się w historii futbolu. Drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę wygrała w Turcji 1:0, a zwycięskiego gola strzelił pomocnik Rodri w 68. minucie spotkania. Inter Mediolan robił, co mógł, ale po końcowym gwizdku to gracze "The Citizens" mogli cieszyć się z pucharu. Zadowolony z postawy piłkarzy był główny szkoleniowiec ekipy, który zdobył w tym sezonie potrójną koronę.