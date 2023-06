Pep Guardiola mocno o zdobytym trofeum. Rzadko używa takich słów

Dla Pepa Guardioli natomiast nie jest to pierwszy taki triumf w dziejach, bo dwukrotnie wygrywał już Ligę Mistrzów jako trener FC Barcelona. Pierwszy raz natomiast zwyciężył jako szkoleniowiec angielskiego klubu, wracając na szczyt po ponad dekadzie. To może spowodowało, że jego radość była wyjątkowa. Niezwykłe były też słowa Hiszpana po zwycięstwie w finałowym meczu z Interem Mediolan.

Liga Mistrzów - to cholerne trofeum

- To cholerne trofeum jest tak trudne do zdobycia - przyznał Pep Guardiola, używając słów, jakich na co dzień od niego raczej nie słyszymy. - Nam się to udało, a często finał potrafi przypominać rzut monetą. Zdecydowały nasze gwiazdy, piłkarze na najwyższym światowym poziomie, jakich mamy w zespole. Jestem tak zmęczony, że w zasadzie nie mam siły teraz myśleć o czymkolwiek innym niż odpoczynek. Na pewno nie o kolejnym sezonie, nie teraz.