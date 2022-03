Pep Guardiola otworzył się w wywiadzie dla "La Primera Jugada", w którym podzielił się wieloma ciekawymi spostrzeżeniami na temat futbolu. Szkoleniowiec Manchesteru City odniósł się m.in. do tego, w jakiej formie obecnie jest jego zdaniem Lionel Messi. A przede wszystkim ocenił wpływ Argentyńczyka na jego własną karierę.

Manchester City. Pep Guardiola: Messi był wszystkim

Świetna więź, jaka łączy Guardiolę i Messiego nie jest dla nikogo tajemnicą. Z perspektywy, kataloński szkoleniowiec zdobył się na mocne wyznanie.

- Porównuję Messiego do Michaela Jordana. Wygrywałem, bo on mi to ułatwiał. W sumie cały czas mu jestem dłużny dobre wino, bo to dzięki niemu dostawałem lepsze kontrakty - stwierdził Guardiola.



I kontynuował tę myśl. - Dla mnie Messi był wszystkim w mojej karierze - wyznał Guardiola. Wspominał też czasy swojej pracy w Barcelonie, z zespołem, który z dzisiejszej perspektywy jest wręcz legendarny. - Między tamtymi graczami wytworzyła się świetna chemia, a takie rzeczy zdarzają się raz na karierę. Mieliśmy m.in. Xaviego, Andresa Iniestę - wyliczał Hiszpan.

Szkoleniowiec Manchesteru City odniósł się też do tego, jak prezentuje się Messi w wieku lat 35, będąc już dojrzałym zawodnikiem. - Człowiek robi się starszy i nie ma już tej samej energii, co 10 lat temu. Messi się zmienił, to logiczne. Jak razem pracowaliśmy, to miał chęć podbijać świat. Natomiast teraz, mając 35 lat, po prostu wie, co ma robić - podsumował.

Manchester City Guardioli podejmuje dziś Sporting Lizbona w Lidze Mistrzów (godz. 21).