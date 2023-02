Pierwszy kwadrans meczu Liverpool FC - Real Madryt miał dla "The Reds" magiczny wręcz przebieg. Drużyna Jurgena Kloppa prowadziła po golach Darwina Nuneza i Mohameda Salaha już 2:0. To, co miało stać się początkiem wielkiej historii, było jednak preludium do koszmaru. Ostatecznie ekipa z Wysp uległa... 2:5, a media w Anglii nie zostawiają na niej suchej nitki. "Upokorzenie i horror" - to jedne z łagodniejszych określeń na wydarzenia minionego wieczoru.