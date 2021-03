Paris Saint-Germain zremisował z FC Barcelona 1-1 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Punktem zwrotnym meczu był rzut karny niewykorzystany przez Lionela Messiego w końcówce pierwszej połowy. Do ćwierćfinału awansowali paryżanie, którzy w pierwszym spotkaniu wygrali 4-1.

Cudu w Parku Książąt nie było, choć pierwsza połowa mogła dać złudzenie, że Barcelona może jednak dokonać z pozoru niemożliwego. "Duma Katalonii" pierwszy mecz przegrała u siebie 1-4 i z prostego rachunku wynikało, że - by awansować - w stolicy Francji musi sobie urządzić strzelaninę.

Statystyki pierwszej połowy dobitnie pokazywały, że Katalończycy wierzą w sukces. W trzy kwadranse oddali aż 10 celnych strzałów. Sęk w tym, że nijak nie przełożyło się to na wysoką skuteczność. Sam Ousmane Dembele mógł zdobyć cztery bramki, ale w doskonałych sytuacjach nie stawał na wysokości zadania.

Wynik spotkania otworzył w 30. minucie Kylian Mbappe. Jego uderzenie z rzutu karnego poprzedził faul Clementa Lenglet na Mauro Icardim. Arbiter skorzystał z analizy i VAR i nie miał co do takiej decyzji cienia wątpliwości.

Messi po raz pierwszy i... ostatni

Siedem minut później fantastycznym strzałem sprzed pola karnego wyrównał Lionel Messi. Po jego uderzeniu piłka wylądowała w okienku bramki strzeżonej przez Keylora Navasa. Wydawało się, że to punkt zwrotny w tym meczu.



Tymczasem jeszcze przed przerwą fani Barcelony przeżyli moment rozpaczy właśnie za sprawą Messiego. Już w doliczonym czasie gry arbiter podyktował dla gości "jedenastkę", gdy na linii pola karnego Antoine Griezmann faulowany był przez Layvina Kurzawę. Tu również w sukurs rozjemcy przyszedł VAR, ale decyzja mogła być tylko jedna. Strzał Argentyńczyka - zwykle w takich sytuacjach niezawodnego - obronił jednak Navas!



Ta sytuacja podcięła skrzydła Barcelonie, co z całą mocą pokazała druga połowa spotkania. "Blaugrana" dramatycznie wytraciła impet i oddała tylko jeden celny strzał. Próbę Sergio Busquetsa bez trudu wybronił jednak Keylor Navas.

Pokerowa zagrywka Koemana

W końcówce spotkania trener Ronald Koeman zdecydował się na pokerową zagrywkę, dokonując trzech zmian jednocześnie. Na murawie pojawili się Miralem Pjanić, Martin Braithwaite i Ibaix Moriba. Nie przyniosło to jednak pożądanego efektu.



"Barca" kończy udział w rozgrywkach na 1/8 finału. Data 10 marca 2021 roku przejdzie do historii. Prawdopodobnie był to ostatni występ Messiego w tym zespole na arenie Champions League.





Paris SG - FC Barcelona 1-1 (1-1)

Bramki: 1-0 Mbappe (30. karny), 1-1 Messi (37)



Liga Mistrzów

2021-03-10 21:00 | Stadion: Parc des Princes | Arbiter: Anthony Taylor STATYSTYKI Paris Saint-Germain FC FC Barcelona 1 1 Posiadanie piłki 27,9% 72,1% Strzały 8 19 Strzały na bramkę 4 11 Rzuty rożne 2 9 Faule 11 9

