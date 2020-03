Po trzech latach niepowodzeń nastąpiło przełamanie! PSG z nawiązką odrobiło straty z Dortmundu i pokonało w Paryżu Borussię 2-0, dzięki czemu pierwszy raz od 2016 roku wywalczyło awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów! Łukasz Piszczek przebywał na murawie przez 90 minut, pełniąc rolę kapitana BVB.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Jose Mourinho pocieszany przez dziennikarza. Wideo © 2020 Associated Press

Kliknij, aby przejść do zapisu relacji na żywo z meczu

Reklama

Zapis relacji na żywo dla urządzeń mobilnych

PSG zapisało się w historii Ligi Mistrzów jako klub, który potrafi roztrwonić nawet sporą zaliczkę. W 2017 roku paryżanie pokonali w pierwszym meczu FC Barcelona 4-0, by w rewanżu polec 1-6. Kolejnym bolesnym doświadczeniem były zeszłoroczne starcia z Manchesterem United, do których także doszło w 1/8 finału Champions League. Tym razem było inaczej. To mistrzowie Francji musieli gonić wynik (w Niemczech przegrali 1-2) i zrobili to z powodzeniem.



Z powodu epidemii koronawirusa na trybunach zabrakło kibiców. Zaznaczyli oni jednak swoją obecność tuż po inaugurującym mecz gwizdku sędziego - niebo nad murawą rozświetliły fajerwerki wystrzelone z okolicy stadionu. Niestety, były to jedyne strzały w pierwszym kwadransie meczu.

PSG od początku starało się narzucić Borussii swoją dominację, długo i cierpliwie wymieniając podania. Przyjezdni zadawali się być jednak zadowoleni takim obrotem spraw, czekając na okazję do wyprowadzenia szybkich kontrataków. Podopieczni Luciena Favre’a szybko tracili jednak piłkę po niedokładnych zagraniach - na co wpływ miał wysoki pressing paryżan - i musieli od nowa pracować w defensywie.

Pierwsze ostrzeżenie dał BVB Edinson Cavani. Urugwajczyk, po prostopadłym zagraniu, stanął oko w oko z Romanem Buerkim i uderzył po ziemi w kierunku dalszego słupka. Niemiecki golkiper jakimś cudem zdołał trącić piłkę prawą stopą, wykonując "pajacyka" i ratując swój zespół.

Aktywny od pierwszych minut był Neymar, który na stadion wszedł tanecznym krokiem. W 28. minucie mógł zatańczyć ponownie, tym razem na murawie, celebrując trafienie. Brazylijczyk wykazał się sprytem w polu karnym po rzucie rożnym, uciekł kryjącemu go Achrafowi Hakimiemu i "szczupakiem" wpakował piłkę do siatki.

Tuż przed przerwą Borussia otrzymała drugi cios. W doliczonym czasie gry Pablo Sarabia dograł piłkę z prawej strony do Juana Bernata, który trącił futbolówkę końcem buta. To wystarczyło, by uprzedzić i zmylić stojącego w pobliżu Łukasza Piszczka i dać paryżanom dwubramkowe prowadzenie.

Po przerwie dortmundczycy starali się odrabiać straty, lecz nie było to szaleńcze ataki. Znacznie bliżej zdobycia kolejnej bramki było PSG, gdy Angel Di Maria fantastycznie przymierzył z rzutu wolnego z niemal 30 metrów. Piłka leciała w górny róg bramki, ale Buerki pofrunął w górę, skutecznie interweniując.

W 73. minuta szczęścia poszukał Julian Brandt, ale piłka po jego strzale powędrowała obok bramki.

Tuż przed końcem Emre Can powalił pędzącego do kontrataku Neymara. Brazylijczyk postanowił wyjaśnić tę sytuację twarzą w twarz w reprezentantem Niemiec. Pomocnik BVB nie zamierzał jednak słuchać pretensji rywala i odepchnął go, przewracając na murawę. Posypały się kartki, lecz nie padły już bramki. PSG awansowało do ćwierćfinału Ligi Mistrzów!



Tomasz Brożek

Liga Mistrzów

2020-03-11 21:00 | Stadion: Parc des Princes | Arbiter: A. Taylor Paris Saint-Germain FC Borussia Dortmund 2 0 DO PRZERWY 2-0 Neymar 28' Juan Bernat 46'





Liga Mistrzów: Wyniki, strzelcy, terminarz