O tym, że Marek Papszun odcisnął szczególne piętno na drużynie Rakowa Częstochowa , wiadomo nie od dziś. Szkoleniowiec zapisał się w annałach historii klubu, tworząc mistrzowską drużynę, która swoim stylem przyciągała uwagę ekspertów oraz neutralnych fanów. Choć dziś nie ma już go w klubie, wszyscy obserwują ewolucję jego projektu, w której główną rolę odgrywa osoba Dawida Szwargi .

Utalentowany trener otrzymał spory kredyt zaufania nie tylko od prezesa klubu, ale i sympatyków "Medalików". Wszyscy bez wyjątku obawiali się, jak ekipa z Limanowskiego będzie wyglądać w europejskich pucharach, a także czy Szwarga będzie w stanie udźwignąć ciążącą na nim presję. Okazało się, że szkoleniowiec ma swój pomysł i realizuje go w najlepszy z możliwych sposobów.

Marek Papszun zaskoczył niemal wszystkich. Zdumiewające słowa

W związku z bardzo dobrą dyspozycją ekipy z Częstochowy, swoje trzy grosze do ogólnopolskiej dyskusji dorzucił były sternik klubu, Marek Papszun. Trener w rozmowie z portalem tvpsport.pl, otwarcie wyznał, że wcale nie żałuje, że nie ma go na ławce trenerskiej. Nie był to jednak koniec jego zaskakującej wypowiedzi, ponieważ późniejsze słowa zdziwiły niemal wszystkich.