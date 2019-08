PAOK Saloniki zremisował 2-2 z Ajaksem Amsterdam w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Cały mecz na ławce rezerwowych gospodarzy spędził Karol Świderski.

Ajax Amsterdam, który w zeszłym roku otarł się o awans do finału Ligi Mistrzów, mimo zdobycia mistrzostwa Holandii nie ma zapewnionego miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Choć pracujący obecnie w klubie Edwin van der Sar zżymał się na to niesamowicie, to Holendrzy swoją drogę musieli zacząć od trzeciej rundy eliminacji.

Holendrzy nie mieli szczęścia w losowaniu, ale o jeszcze większym pechu może mówić drużyna, która trafiła właśnie na Ajax. To PAOK Saloniki, drużyna która w zeszłym roku w cuglach została mistrzem Grecji, przez cały sezon nie przegrywając ani jednego ligowego spotkania.

Zawodnikiem PAOK-u jest Karol Świderski, który całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych.

Ajax szybko wyszedł na prowadzenie. Już w 10. minucie z rzutu wolnego z boku pola karnego kąśliwie dośrodkował Hakim Ziyech, a tor lotu piłki tuż przed bramkarzem zmienił chcący ją wybić Dimitris Giannoulis. Na swoje nieszczęście, interwencja zakończyła się samobójem.

Później sprawy zaczęły jednak przybierać nieoczekiwany przez amsterdamczyków zwrot. Jeszcze przed przerwą padły dwie bramki i to obie do bramki strzeżonej przez Andre Onanę. Najpierw do siatki trafił Chuba Akpom, finalizując składną akcję PAOK-u, a później dośrodkowanie z rzutu wolnego celnym strzałem głową zakończył Leo Matos i nagle zrobiło się 2-1 dla Greków!



W międzyczasie "wędkę" dostał Kasper Dolberg, którego przy stanie 1-1 zmienił Klaas-Jan Huntelaar. To właśnie za jego sprawą Ajax wrócił do gry 10 minut po przerwie. Tym razem Amsterdamczykom dopisało szczęście, bo Huntelaar do bramki trafił, gdy... odbiła się od niego wybita przez obrońcę piłka.

Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie i sprawa awansu wciąż jest otwarta. Ajax jest w dobrej sytuacji po strzeleniu dwóch goli na wyjeździe, ale PAOK pokazał dziś, że nie przestraszył się zeszłorocznego półfinalisty LM.



PAOK Saloniki - Ajax Amsterdam 2-2 (2-1)

Bramki: 0-1 Giannoulis (10. - bramka samobójcza), 1-1 Akpom (32.), 2-1 Matos (39.), 2-2 Huntelaar (56.).

