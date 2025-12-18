Pajor już to wie, co za wieści dla Polki. Szykuje się niezwykłe wyzwanie

FC Barcelona w bieżących rozgrywkach Ligi Mistrzyń pokazała kapitalną wręcz formę i na sześć rozegranych w fazie ligowej spotkań wygrała... pięć. Punkty zdołała jej uszczknąć wyłącznie Chelsea - w listopadzie skończyło się w konfrontacji obu zespołów na remisie 1:1.

Tymczasem 18 grudnia w Nyonie odbyło się losowanie fazy pucharowej Champions League i Ewa Pajor oraz jej koleżanki z "Barcy" wiedzą już jak mniej więcej będą wyglądać ich dalsze zmagania w rozgrywkach - mniej więcej, bowiem istotna jest tu specyfika drabinki.

FC Barcelona szykuje się do ćwierćfinałów LM. Na jej drodze Paris FC lub... Real Madryt

"Blaugrana" jako drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji fazy ligowej, przeszła bezpośrednio do ćwierćfinału (tak samo jak Bayern, Chelsea i Olympique Lyon). Jej kolejnym oponentem będzie tymczasem klub, który poradzi sobie lepiej w tzw. fazie play-off i tu możliwości są dwie.

"Duma Katalonii" zmierzy się albo z Paris FC, które zdołała już pokonać w tej edycji LM (konkretnie... 17 grudnia), lub z Realem Madryt - mamy więc tu do czynienia z potencjalnym wielkim hitem w postaci "El Clasico".

Warto przypomnieć, że statystyka żeńskich "Klasyków" kształtuje się zupełnie inaczej niż w przypadku rywalizacji męskich ekip "Barcy" i "Los Blancos". U pań zdecydowaną dominatorką jest Barcelona, która na 20 oficjalnych starć wygrała... 19. "Królewskie" zatriumfowały jeden jedyny raz nad rywalkami w lidze w marcu tego roku (3:1). Niebawem być może zyskają one szansę na nową próbę zaskoczenia podopiecznych Pere Romeu.

Najpierw jednak trzeba będzie w dwumeczu ograć paryżanki - co ciekawe obie ekipy zmierzyły się już ze sobą w bieżących rozgrywkach LM i padł remis 1:1.

Liga Mistrzyń. Ewa Pajor niezmiennie walczy o tytuł królowej strzelczyń

FC Barcelona rozegra swoje mecze ćwierćfinałowe w końcówce marca oraz na początku kwietnia - i będą to doskonałe okoliczności dla Ewy Pajor by spróbować wedrzeć się na pozycję liderki strzelczyń zmagań. Polka ma obecnie na swym koncie cztery trafienia - dwiema najlepszymi snajperkami jak dotychczas były z kolei Evelyne Viens z Romy oraz Pernille Harder z Bayernu, które strzeliły po pięć bramek.

