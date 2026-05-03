Pajor bohaterką, Barcelona w finale Ligi Mistrzyń. Bayern znokautowany

W pierwszym meczu w Monachium padł remis 1:1. W tamtym spotkaniu Ewa Pajor wpisała się na listę strzelczyń już w 8. minucie. W drugiej połowie odpowiedziała Franziska Kett.

Ostatnia z wymienionych pod koniec meczu dopuściła się fatalnego zachowania. W ferworze walki o piłkę pociągnęła Salmę Paralluelo za włosy i obejrzała bezpośrednią czerwoną kartkę.

Bayern pierwszy mecz u siebie zakończył więc bez zaliczki bramkowej i ze sporym osłabieniem.

W 13. minucie rewanżu padł pierwszy gol w tym spotkaniu. Bramkę dla Barcy Femeni zdobyła wspomniana już wyżej Salma Paralluelo.

Kilka minut później Bayern odpowiedział trafieniem na 1:1. Na listę strzelczyń wpisała się wówczas Linda Dallmann. Drużyna z Niemiec remisem nie cieszyła się jednak zbyt długo. Chwilę później Barcelona znów wyszła na prowadzenia za sprawą trafienia niezawodnej Alexii Putellas.

Do przerwy utrzymał się wynik 2:1 dla Barcy Femeni. Ewa Pajor i spółka musiała więc przetrwać drugą połowę. To miał być ostatni krok w drodze po awans do wielkiego finału Ligi Mistrzyń.

Barca Femeni dopełnia dzieła. Jest awans do finału, Pajor jedną z bohaterek

Druga połowa trwała od 10 minut, kiedy gola zdobyła Ewa Pajor. Polka znakomicie wykorzystała podanie od Salmy Paralluelo i tym samym praktycznie przesądziłą losy rywalizacji z Bayernem.

Niemieckiej drużynie odechciało się grać, a gospodynie ani myślały zdejmować nogę z gazu. Po trzech minutach padła bramka na 4:1 autorstwa Alexii Putellas.

Piłkarki Bayernu mogły być już zdemotywowane do dalszej walki, ale jednak znalazły w sobie dość sił, aby zdobyć gola na 2:4. Pernille Harder zdobyła bramkę, która teoretycznie przedłużyła nam emocje w tym spotkaniu.

W doliczonym czasie gry padł jeszcze gol dla Bayernu, ale po weryfikacji okazało się, że była pozycja spalona. Mecz zakończył się więc wynikiem 4:2. Dwa gole Ewy Pajor w całym tym dwumeczu były kluczowe.

Barca Femeni w wielkim finale zmierzy się z Olympique Lyon. Klub ten będzie miał okazję wygrać swoją dziewiątą Ligę Mistrzyń - pod tym względem żadna inna drużyna nie może się z nim równać.

Barcelona natomiast powalczy o swój czwarty triumf. Ewa Pajor może wygrać to trofeum po raz pierwszy w swojej karierze.

