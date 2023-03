Oto zupełnie nowa broń Kyliana Mbappe! Bayern ma być jego pierwszą ofiarą

Kylian Mbappe rekordzistą PSG. "Zawsze mówiłem, że chcę tworzyć historię"

- Dla mnie, jako mieszkańca Paryża, jest to coś wyjątkowego. Gram, aby tworzyć historię i zawsze mówiłem, że chcę tworzyć historię we Francji, w stolicy mojego kraju, w moim mieście. Teraz to właśnie robię - mówił rozentuzjazmowany reprezentant Francji na antenie Canal+