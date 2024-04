Oto wielka nadzieja Barcelony. Jedno spojrzenie i już jasne, problem PSG

PSG z problemami na wyjazdach w LM. Czy Barcelona to wykorzysta?

Jak bowiem zwróciło uwagę "Mundo Deportivo" potyczki wyjazdowe w Champions League to nie jest coś, co należałoby do mocnych stron piłkarzy Luisa Enrique w bieżącym sezonie. Dotychczas Mbappe i spółka odnotowali cztery takie spotkania:

Do tego należy dodać, że bilans bramkowy PSG w tych meczach wynosi... -3, a do tego w żadnym z tych starć bramkarz Gianluigi Donnarumma nie zdołał zachować czystego konta. Patrząc na fakt, że dla Paris Saint-Germain w rewanżu z "Barcą" satysfakcjonujący będzie jedynie triumf osiągnięty różnicą przynajmniej dwóch goli, te dane nie mogły od początku napawać optymizmem paryskich kibiców.

Liga Mistrzów. FC Barcelona - PSG, czyli powrót hitowej rywalizacji

Co jednak na papierze, to na papierze, a co na murawie... to już zupełnie inna sprawa. Paris Saint-Germain jak zawsze będzie głodne pierwszego w swych dziejach sięgnięcia po puchar Ligi Mistrzów, więc tak łatwo nie odpuści.