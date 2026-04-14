Oto werdykt UEFA ws. skargi Barcelony po meczu LM. Padł komunikat

Tomasz Chabiniak

Czwartkowa skarga Barcelony ws. potencjalnego rzutu karnego w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt została rozpatrzona. Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny europejskiej centrali piłkarskiej wydała komunikat w tej sprawie. Kibice "Dumy Katalonii" nie będą zadowoleni z samego werdyktu i długiego czasu oczekiwania na niego.

Joan Laporta i Aleksander Ceferin rozmawiają w garniturach, w tle osoby w formalnych strojach i czerwone krzesła stadionu.
Joan Laporta i Aleksander CeferinPedro SaladoGetty Images

Po środowej porażce 0:2 z Atletico Madryt FC Barcelona musiała szybko lizać rany. Zawodnicy mają okazję do odwrócenia losów dwumeczu we wtorkowy wieczór na Estadio Metropolitano, a działacze zaczęli walkę na polu administracyjnym. W ich przekonaniu w 54. minucie "Duma Katalonii" powinna otrzymać rzut karny. Środkowy obrońca Marc Pubill nieatakowany przez rywali zatrzymał ręką piłkę toczącą się po ziemi, ustawiając ją sobie niejako do kopnięcia. Futbolówka była sekundę wcześniej zagrana od bramkarza.

"Blaugrana" domagała się śledztwa oraz ujawnienia komunikacji głosowej między sędziami (VAR nie wszedł do akcji). Dzień po konfrontacji na Camp Nou wydała komunikat.

"Klub uważa, że doszło do działania sędziowskiego sprzecznego z obowiązującymi przepisami, które miało bezpośredni wpływ na przebieg spotkania oraz jego wynik [...] Nie jest to pierwszy przypadek, gdy w ostatnich edycjach Ligi Mistrzów UEFA niezrozumiałe decyzje sędziowskie poważnie zaszkodziły zespołowi, powodując wyraźne nierówne traktowanie i uniemożliwiając rywalizację na równych warunkach z innymi klubami" - można było przeczytać (cyt. za fcbarca.com).

Teraz już wiemy, jaki jest finał sprawy. Europejska centrala piłkarska będzie dziś na językach wielu kibiców, bo najpierw stwierdziła, że 26 milimetrów murawy na Metropolitano (maksymalnie dopuszcza się 30) to wysokość niewymagająca przycięcia. Stanęła więc niejako delikatnie po stronie Atleti, choć zapewnia, że płyta boiska będzie regularnie i obficie podlewana, co pewnie ucieszy podopiecznych Hansiego Flicka. Niedługo po ogłoszeniu tej decyzji opublikowany został werdykt ws. skargi Barcelony.

Poniżej krótki komunikat, który UEFA wydała za pośrednictwem swoich oficjalnych kanałów dotyczących kwestii dyscyplinarnych. Szybko dotarły do niego światowe media sportowe z "Marcą" na czele.

Po pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów UEFA, rozegranym w środę 8 kwietnia 2026 roku pomiędzy FC Barcelona a Atletico Madryt, FC Barcelona złożyła protest dotyczący decyzji sędziowskiej. 13 kwietnia 2026 roku Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA uznała protest za niedopuszczalny
komunikat UEFA

Użytkownicy serwisu "Marki" są bardzo podzieleni. Po ponad 13 tysiącach głosów w ankiecie 42 proc. wskazań ma opcja z podyktowaniem "jedenastki", a 52 proc. osób twierdzi, że podjęto dobrą decyzję.

