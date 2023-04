Oto składy Benfiki i Interu Mediolan. Lizbona gotowa na piłkarskie święto

W 1/8 finału Benfica mierzyła się z belgijskim Club Brugge i nie miała najmniejszego problemu, aby zwyciężyć w tym dwumeczu - zakończył się on wynikiem 7:1 dla Portugalczyków. Podopieczni Rogera Schmidta przystępują do starcia z Interem Mediolan w bardzo dobrej dyspozycji.

" Nerazzurri " z pewnością nie będą dla Benfiki łatwym rywalem. W 1/8 finału zespół Simone Inzaghiego mierzył się z inną portugalską drużyną - FC Porto. W tamtym dwumeczu padła zaledwie jedna bramka, a zdobył ją Romelu Lukaku . Dzięki trafieniu Belga Inter Mediolan wywalczył awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów .

Obie drużyny w XXI wieku mierzyły się ze sobą, ale miało to miejsce dość dawno temu, bo w sezonie 2003/04. Był to dwumecz w ramach 1/8 Ligi Europy. W pierwszym meczu w Lizbonie padł bezbramkowy remis, za to w Mediolanie kibice byli świadkami festiwalu bramek i zwycięstwa "Nerazzurrich" 4:3.