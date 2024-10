- Cieszę się, że Wojciech Szczęsny mówi o gotowości do gry, ale nie ma powodów do zmiany bramkarza. Inaki Peña zagra w niedzielę i w środę, nie planuję na razie robić zmian - mówił na sobotniej konferencji prasowej Hansi Flick. Dotrzymał swoich słów, bo polski golkiper nie znalazł się w wyjściowym składzie ani na starcie z Sevillą, ani na konfrontację z Bayernem Monachium. Ta druga rozpocznie się o godzinie 21:00. Znamy już skład "Dumy Katalonii", między słupkami stanie 25-letni Hiszpan.

Nie ma niespodzianki także ws. Roberta Lewandowskiego. Były napastnik "Die Roten" wyjdzie na murawę Estadi Olympic Lluis Companys od pierwszej minuty, by rywalizować ze swoim byłym zespołem. Na ławce rezerwowych wylądowali Frenkie de Jong i Dani Olmo, czego nie wszyscy się spodziewali. Z kolei jedenastka gości niczym nie różni się od tej przewidywanej przez media.

Skład FC Barcelona na mecz Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium:

Pojedynki Barcelony z monachijczykami są jednym z największych klasyków europejskiego futbolu klubowego. Będzie to 12. konfrontacja w Lidze Mistrzów na przestrzeni 15 lat, a do tego doszły dwa sparingi. Ostatnio w tych bojach lepiej wyglądał Bayern, jednak to mało powiedziane - wygrał ostatnie pięć starć łącznym stosunkiem bramkowym 19:2. W 2020 roku wyeliminował Niemców z Champions League zwycięstwem 8:2, a zespół prowadził wtedy Hansi Flick. Dziś ten 59-letni trener jest po drugiej stronie barykady, spróbuje ograć przyjezdnych z Allianz Areny.