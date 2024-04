Oto pierwsi półfinaliści Ligi Mistrzów! Zobacz skróty ich meczów [WIDEO]

Fani futbolu tym razem nie musieli czekać długo na powrót rozgrywek Ligi Mistrzów - po zaledwie sześciu dniach przerwy obejrzeli bowiem rewanżowe potyczki ćwierćfinałowe tej elitarnej rywalizacji. W niej zaś pozostały same wielkie piłkarskie firmy.

Wieczorem 16 kwietnia do boiskowej walki ruszyły jedenastki FC Barcelona i Paris Saint-Germain oraz ekipy Borussii Dortmund i Atletico Madryt . Poniżej prezentujemy skróty obu tych niezwykle emocjonujących starć, które rozegrane zostały na Estadi Olimpic oraz Signal Iduna Park.

FC Barcelona - Paris Saint-Germain. Zobacz skrót meczu

Borussia Dortmund - Atletico Madryt. Zobacz skrót meczu

Liga Mistrzów. W środę następne piłkarskie hity

To oczywiście nie koniec zmagań w Lidze Mistrzów w bieżącym tygodniu - już w środę 17 kwietnia poznamy pozostałą dwójkę półfinalistów po tym, jak odbędą się potyczki Bayern Monachium - Arsenal oraz Manchester City - Real Madryt .

Półfinały LM odbędą się 30 kwietnia i 1 maja oraz 7 i 8 maja 2024 roku. Wielki finał tymczasem zaplanowano dokładnie na 1 czerwca, a areną współzawodnictwa będzie wówczas legendarne Wembley w Londynie. Tytułu bronią "The Citizens".

