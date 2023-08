Raków Częstochowa zrobił, co do niego należało i awansował do rundy play-off eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski znają już także swojego rywala w walce o awans do fazy grupowej najważniejszych klubowych rozgrywek. Będzie nim FC Kopenhaga, która w Pradze po szalonym meczu pokonała w rzutach karnych Spartę Praga. Bohaterem został Kamil Grabara, który świetnie bronił w czasie meczu, a w serii rzutów karnych odbił strzał jednego z rywali.