Oto kolejni ćwierćfinaliści Ligi Mistrzów. Zobacz skróty środowych meczów [WIDEO]

We wtorek PSG i Bayern Monachium, dzień później Real Madryt i Manchester City. Kwartet ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów w komplecie tworzą giganci europejskiego futbolu. Środowe awanse mistrzów Hiszpanii i Anglii zostały przypieczętowane w zgoła odmiennych okolicznościach. "The Citizens" potwierdzili moc w starciu z FC Kopenhaga, ale już "Królewscy" do końca musieli drżeć o awans w zaciekłej konfrontacji z RB Lipsk.