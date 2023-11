Ostry atak, bolało na sam widok. Co z Piotrem Zielińskim? Polak stawia sprawę jasno

Przeciętny występ zanotował reprezentant Polski Piotr Zieliński , który wyszedł w pierwszym składzie SSC Napoli . Co gorsza, w 65. minucie opuścił plac gry z bolesną kontuzją . Wszystko za sprawą ostrego ataku obrońcy Realu Madryt - Antonio Rudigera . Niemiec po wykopaniu nogi nie cofnął jej, z impetem wpadając podeszwą buta w nogę Piotra Zielińskiego . A że 30-latek jest potężnie zbudowanym zawodnikiem, starcie to było jeszcze bardziej dotkliwe dla Polaka.

Liga Mistrzów. Co z Piotrem Zielińskim po meczu z Realem Madryt? Piłkarz SSC Napoli zabrał głos

Kibice SSC Napoli oraz polskiej kadry narodowej zaczęli się zastanawiać, co dokładnie ze zdrowiem Piotra Zielińskiego. Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał obecny trener ekipy z Neapolu - Walter Mazzarri. - Ściągnąłem go z boiska, bo był zmęczony i kontuzjowany. Widzieliście to. Pierwszy test wyszedł pozytywnie, a za kilka dni będzie miał kolejne badania. Niestety, w naszej drużynie jest zbyt wielu piłkarzy z urazami - stwierdził szkoleniowiec.