Bałem się podchodzić do linii bocznej z powodu burzy. Chciałem tylko, by mecz został opóźniony o 15-20 minut, zanim się zaczął. W Danii mieliśmy kilka przykładów meczów piłkarskich, gdy piłkarze zostali uderzeni przez piorun. Nie ma da mnie znaczenia, czy to futbol amatorski czy play-off o awans do Ligi Mistrzów. Najważniejsze jest bezpieczeństwo piłkarzy. To próbowałem powiedzieć arbitrom i mówiłem to wiele razy