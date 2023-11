Ostre słowa po ataku na Piotra Zielińskiego. Sędzia mówi wprost. "Faul perfidny i wyrafinowany"

Do zdarzenia z udziałem Zielińskiego doszło w drugiej połowie spotkania. Niemiecki zawodnik kopnął w piłkę, jednak interweniujący Polak był już o krok i rywal po uderzeniu futbolówki po chwili trafił także w nogę naszego zawodnika. Zieliński wyraźnie cierpiał trzymając się za udo i choć w pierwszej chwili chciał jeszcze wracać do gry, po chwili musiał pogodzić się z tym, że jednak musi opuścić boisko.

Rüdiger nie dostał za to ostre zagranie nawet żółtej kartki - arbiter uznał, że wszystko potoczyło się zgodnie z przepisami, a piłkarz atakował piłkę, którą kopnął w pierwszej kolejności. Z taką decyzją nie zgadza się jednak wiele osób - Mateusz Klich nazwał piłkarza Realu klaunem , a w wielu innych komentarzach powtarza się przekonanie, że Rüdiger powinien od razu wylecieć z boiska.

"Faul cyniczny i perfidny"

Wątpliwości co do winy Niemca nie ma Rafał Rostkowski. Wieloletni polski sędzia w swoim komentarzu na stronie TVP Sport ostro wypowiedział się na temat tego, co zrobił na boisku Rüdiger.