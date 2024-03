Ostatnia szansa trenera Borussii Dortmund? Jego posada poważnie zagrożona

Borussia Dortmund przegrała już osiem meczów ligowych i może jedynie przyglądać się, jak rozpędzony Bayer Leverkusen zmierza po mistrzostwo Niemiec, a Bayern Monachium próbuje dotrzymać mu kroku. Podopieczni Edina Terzicia wcześniej pożegnali się już z Pucharem Niemiec, przez co to właśnie Liga Mistrzów jest dla nich okazją na "uratowanie sezonu". I chociaż nie są faworytem do wygrania całych rozgrywek, to już porażka w dwumeczu z PSV może okazać się brzemienna w skutkach dla szkoleniowca ekipy z Dortmundu. Początek spotkania rewanżowego o godz. 21.