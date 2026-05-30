Ostateczny cios dla Viktora Orbana. Historyczna chwila Węgrów
Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie to historyczny moment dla całych Węgier i niemal wszystkich naszych "bratanków". Wyjątkiem jest tu jednak Viktor Orban. Fakt, że nie może go gościć w roli premiera kraju, stanowi bowiem dla niego "upokorzenie", jak stwierdził w rozmowie z Interią Michał Listkiewicz. Tym bardziej, że na trybunach zjawił się jego następca Pater Magyar. I to on powitał wszystkich oficjeli.
- To niewątpliwie największe i najważniejsze wydarzenie piłkarskie w historii Budapesztu oraz całych Węgier - zapowiadały sobotni finał Ligi Mistrzów na Puskas Arenie węgierskie media.
Starcie PSG z Arsenalem przyciągnęło tłumy kibiców, ale i wielu znamienitych oficjeli. Na trybunach nie mogło zabraknąć z tej okazji także nowego premiera gospodarzy finału - Petera Magyara, choć powiedzieć, że sport nie leży w kręgu jego zainteresowań, to jak nie powiedzieć nic. To jedna z rzeczy, która odróżnia go od jego poprzednika - Viktora Orbana.
Dla Orbana sport - a zwłaszcza piłka nożna - był oczkiem w głowie. Sam łożył na niego pieniądze i poprzez ulgi podatkowe zachęcał do tego także węgierskich przedsiębiorców.
Dlatego też finał Ligi Mistrzów miał być dla niego wielką chwilą chwały, który wykorzysta w swojej politycznej propagandzie. Stał się za to dotkliwym ciosem, bo tym, który powitał na Puskas Arenie całą śmietankę, stał się Peter Magyar.
O tym, jakie znaczenie może mieć tak fakt dla Viktora Orbana opowiedział zresztą przed meczem w rozmowie z Interią Michał Listkiewicz - były arbiter międzynarodowy i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a przy tym i hungarysta, który miał okazję kilkukrotnie osobiście spotkać się z byłym premierem Węgier.
- Będzie to wykorzystane politycznie. Nowe władze na Węgrzech będą próbowały przekuć dzisiejszy finał w sukces organizacyjny. Dla Orbana to bardzo przykre, przeżyć dwa tak wielkie upokorzenia w krótkim czasie. Za pierwsze trzeba uznać brak awansu reprezentacji Węgier na mundial. A drugie to fakt, że przywódcą, który będzie witał gości z całej Europy będzie nie on, a Peter Magyar, którego ze sportem nie łączą żadne większe relacje - tłumaczył.