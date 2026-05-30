Ostateczny cios dla Viktora Orbana. Historyczna chwila Węgrów

- To niewątpliwie największe i najważniejsze wydarzenie piłkarskie w historii Budapesztu oraz całych Węgier - zapowiadały sobotni finał Ligi Mistrzów na Puskas Arenie węgierskie media.

Starcie PSG z Arsenalem przyciągnęło tłumy kibiców, ale i wielu znamienitych oficjeli. Na trybunach nie mogło zabraknąć z tej okazji także nowego premiera gospodarzy finału - Petera Magyara, choć powiedzieć, że sport nie leży w kręgu jego zainteresowań, to jak nie powiedzieć nic. To jedna z rzeczy, która odróżnia go od jego poprzednika - Viktora Orbana.

Dla Orbana sport - a zwłaszcza piłka nożna - był oczkiem w głowie. Sam łożył na niego pieniądze i poprzez ulgi podatkowe zachęcał do tego także węgierskich przedsiębiorców.

Dlatego też finał Ligi Mistrzów miał być dla niego wielką chwilą chwały, który wykorzysta w swojej politycznej propagandzie. Stał się za to dotkliwym ciosem, bo tym, który powitał na Puskas Arenie całą śmietankę, stał się Peter Magyar.

Peter Magyar obecny na finale Ligi Mistrzów

Finał Ligi Mistrzów. Peter Magyar na Puskas Arenie. Dotkliwy cios dla Viktora Orbana

O tym, jakie znaczenie może mieć tak fakt dla Viktora Orbana opowiedział zresztą przed meczem w rozmowie z Interią Michał Listkiewicz - były arbiter międzynarodowy i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a przy tym i hungarysta, który miał okazję kilkukrotnie osobiście spotkać się z byłym premierem Węgier.

- Będzie to wykorzystane politycznie. Nowe władze na Węgrzech będą próbowały przekuć dzisiejszy finał w sukces organizacyjny. Dla Orbana to bardzo przykre, przeżyć dwa tak wielkie upokorzenia w krótkim czasie. Za pierwsze trzeba uznać brak awansu reprezentacji Węgier na mundial. A drugie to fakt, że przywódcą, który będzie witał gości z całej Europy będzie nie on, a Peter Magyar, którego ze sportem nie łączą żadne większe relacje - tłumaczył.

Z Areny Puskasa w Budapeszcie - Tomasz Brożek





