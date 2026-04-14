Osłabienie Realu, cios dla "Królewskich" przed rewanżem z Bayernem. Oficjalnie

Real Madryt jest w trakcie kolejnego już w tym sezonie kryzysu formy - "Królewscy" nie potrafią odnotować triumfu od trzech spotkań, a w trakcie tej niezbyt przyjemnej passy w Primera Division odnieśli kolejno porażkę z Mallorcą oraz odnotowali remis z Gironą, niemalże grzebiąc już marzenia o mistrzostwie kraju.

Do tego w Lidze Mistrzów przegrali oni niedawno 1:2 z Bayernem Monachium i ich pozycja przed rewanżem na Allianz Arena być może nie jest beznadziejna, ale na pewno trudna. Tymczasem z obozu "Los Blancos" niespodziewanie nadeszły kolejne niepokojące wieści.

Kolejne osłabienie Realu przed hitem Ligi Mistrzów. Piłkarz wypada ze składu

We wtorkowy poranek ogłoszono oficjalnie kadrę meczową RM na potyczkę z "Die Roten" i niespodziewanie zabrakło w niej Raula Asencio, a więc zawodnika, który jeszcze w poprzedni piątek odnotował pełne 90 minut w meczu z Gironą.

Obrońca - jak poinformował Guillermo Rai, dziennikarz "The Athletic" - najprawdopodobniej cierpi na grypę jelitową, zmagał się też do tego ostatnio z zawrotami głowy. W takich okolicznościach jego podróż do Bawarii nie miałaby oczywiście jakiegokolwiek sensu.

Rozwiń

Tym samym 23-latek dołączył do niedysponowanych Rodrygo oraz Thibauta Courtoisa. Przeciwko "Gwieździe Południa" nie będzie mógł wystąpić także Aurelien Tchouameni, który będzie pauzować za kartki.

Liga Mistrzów: Hit w Monachium. Real spróbuje odmienić swój los w starciu z Bayernem

Rywalizacja Bayern Monachium - Real Madryt odbędzie się dokładnie 15 kwietnia o godz. 21.00. Już teraz zapraszamy do śledzenia jej w tekstowej relacji na żywo wraz z Interią Sport. Triumfator tej konfrontacji zmierzy się w półfinale z lepszym z pary PSG - Liverpool.

Raul Asencio Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Raul Asencio z Kylianem Mbappe i Viniciusem Juniorem w Realu Madryt Kacper Dąderewicz AFP

Piłka Ligi Mistrzów FRANCK FIFE AFP

ACF Fiorentina - SS Lazio. Robin Gosens strzelcem gola. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports