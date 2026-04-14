Osłabienie Realu, cios dla "Królewskich" przed rewanżem z Bayernem. Oficjalnie

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Real Madryt nie ma ostatnio najlepszej formy, a tymczasem przed "Królewskimi" kolejne istotne wyzwanie - rewanżowa potyczka w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium. Ekipa z Santiago Bernabeu w tym starciu nie będzie mogła jednak liczyć na gracza, który ostatnio - po dłuższej przerwie - powrócił do wyjściowego składu "Los Blancos".

Real Madryt jest w trakcie kolejnego już w tym sezonie kryzysu formy - "Królewscy" nie potrafią odnotować triumfu od trzech spotkań, a w trakcie tej niezbyt przyjemnej passy w Primera Division odnieśli kolejno porażkę z Mallorcą oraz odnotowali remis z Gironą, niemalże grzebiąc już marzenia o mistrzostwie kraju.

Do tego w Lidze Mistrzów przegrali oni niedawno 1:2 z Bayernem Monachium i ich pozycja przed rewanżem na Allianz Arena być może nie jest beznadziejna, ale na pewno trudna. Tymczasem z obozu "Los Blancos" niespodziewanie nadeszły kolejne niepokojące wieści.

We wtorkowy poranek ogłoszono oficjalnie kadrę meczową RM na potyczkę z "Die Roten" i niespodziewanie zabrakło w niej Raula Asencio, a więc zawodnika, który jeszcze w poprzedni piątek odnotował pełne 90 minut w meczu z Gironą.

Obrońca - jak poinformował Guillermo Rai, dziennikarz "The Athletic" - najprawdopodobniej cierpi na grypę jelitową, zmagał się też do tego ostatnio z zawrotami głowy. W takich okolicznościach jego podróż do Bawarii nie miałaby oczywiście jakiegokolwiek sensu.

Tym samym 23-latek dołączył do niedysponowanych Rodrygo oraz Thibauta Courtoisa. Przeciwko "Gwieździe Południa" nie będzie mógł wystąpić także Aurelien Tchouameni, który będzie pauzować za kartki.

Rywalizacja odbędzie się dokładnie 15 kwietnia o godz. 21.00. Już teraz zapraszamy do śledzenia jej w tekstowej relacji na żywo wraz z Interią Sport. Triumfator tej konfrontacji zmierzy się w półfinale z lepszym z pary PSG - Liverpool.

Tomasz Brożek
