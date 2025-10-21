Osiem goli, "swojak" i czerwona kartka. Szaleństwo w Lidze Mistrzów, faworyt na kolanach

Trzecia kolejka zmagań w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów rozpoczęła się od kilku naprawdę mocnych akcentów. Najpierw, o godz. 18.45, do akcji ruszyły m.in. ekipy FC Barcelona i Olympiakosu Pireus - i tutaj "Blaugrana" zatriumfowała aż 6:1.

O 21.00 rozpoczął się następnie szereg innych meczów - i w tym przypadku na wyróżnienie zasługiwały m.in. rywalizacje Bayeru z PSG czy Arsenalu z Atletico Madryt, w których padło całkiem sporo goli. Wielka kanonada stała się też udziałem PSV Eindhoven oraz Napoli.

Liga Mistrzów: Osiem goli w Eindhoven. Napoli rozbite przez rywali z Holandii

Wynik współzawodnictwa w Holandii otworzył w 31. minucie McTominay, ale "Azzurri" nie nacieszyli się długo z tego prowadzenia, bo już cztery minuty później Buongiorno odnotował... trafienie samobójcze.

W 38. minucie "Boeren" zdobyli już "normalnego" gola, którego zapisał na swym koncie Saibari i zeszli do szatni ze skromną przewagą nad przeciwnikami. Po zmianie stron, w 54. minucie bramkę na 3:1 strzelił Man, a w minucie 80. uzbierał on dublet - chwilę po tym, jak Napoli zaczęło grę w osłabieniu po czerwonej kartce Lukki.

Drugą bramkę przy swym nazwisku zapisał też McTominay w 86. minucie - ale mgliste marzenie o doścignięciu PSV upadło ostatecznie w momencie, w którym zaraz potem, w 87. i 89. minucie, Pepi i Driouech dobili klub z Italii. Wygrana 6:2 dla ekipy, która wcale nie uchodziła za faworyta, była bez dwóch zdań wielkim wyczynem.

Liga Mistrzów: Piłkarska środa m.in. pod znakiem starcia Realu i Juventusu

Środa również zapowiada się ciekawie pod względem gier w Champions League - kibice będą mieli okazję śledzić m.in. mecze Chelsea z Ajaxem, Eintrachtu z Liverpoolem, Monaco z Tottenhamem czy Sportingu z Olympique Marsylia.

Gwoździem programu wydaje się jednak spotkanie Realu Madryt z turyńskim Juventusem, które dla "Królewskich" będzie ostatnim testem siły przed zbliżającym się "El Clasico". Testem bez dwóch zdań trudnym...

