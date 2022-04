On może zatrzymać "Lewego" w drodze po Ligę Mistrzów. "To pachnie sensacją"

Były trener Milanu i Realu Madryt Fabio Capello zwykle był ostro krytykowany w mediach hiszpańskich. Z Królewskimi zdobył mistrzostwo La Liga w latach 1997 i 2007, ale za każdym razem kończyło się to dla niego dymisją. Prezesi Realu ulegali presji mediów i kibiców. Zespół miał grać pięknie i ofensywnie, tymczasem Włoch był w swojej pracy do bólu pragmatyczny i efektywny.

Bayern - Villarreal w Lidze Mistrzów. Unai Emery zna sposoby na silniejszego?

Dziś Capello jest komentatorem Sky. W rozmowie z dziennikiem "El Pais" podkreśla, że sukces klubów Primera Division w tej edycji Ligi Mistrzów polega na znakomitej grze w defensywie i szybkim ataku. - Nie wierzę szkoleniowcom, którzy ogłaszają, że będą grali na swoich warunkach i to, co zrobi rywal nie ma dla nich znaczenia - mówi Włoch. - Od przeciwnika zależy w piłce bardzo wiele i trzeba go dobrze znać.

Atletico, Real Madryt i Villarreal nie były faworytami w ćwierćfinałach z Manchesterem City, Chelsea i Bayernem. Wszystkie oparły swoją strategię na grze z kontry. Największą niespodziankę sprawił Villarreal - siódmy zespół w tabeli Primera Division. W 1/8 finału wyeliminował Juventus Turyn, a przed tygodniem wygrał z Bayernem 1:0. Mogło być nawet 2-0, ale sędziowie VAR dostrzegli minimalny spalony.

Emery miał znaleźć sposób na Lewandowskiego i mu się udało. Wymyślił metodę na zatrzymanie całego ofensywnego trio Bayernu, które zdobyło w tej edycji Ligi Mistrzów 22 gole i zaliczyło 12 asyst. Thomas Mueller i Leroy Sane minęli się na boisku Villarrealu. Po godzinie pierwszy został zastąpiony przez Leona Goretzkę, drugi zmienił Serge Gnabry’ego. Bawarski atak będący postrachem wszystkich wcześniejszych rywali, tym razem nie zdobył bramki. Pierwszy raz w tej edycji LM i pierwszy raz od 1/8 finału z Liverpoolem w 2019 roku! Po trzech latach w Champions League ktoś zagrał z Bawarczykami "na zero" w tyłach. To właśnie niedoceniany zespół Emery’ego.

Bayern - Villarreal w Lidze Mistrzów. Najtrudniejszy mecz w historii Villarreal?

Bawarczyków pociesza fakt, że w 1/8 finału też męczyli się z RB Salzburg na wyjeździe (1-1), by rozbić go w rewanżu na Allianz Arena siedmioma golami (7-1). Lewandowski zdobył wtedy hat tricka, Mueller trafił do siatki dwa razy, Sane i Gnabry po razie. Dziś będzie tak samo?

Kibice Villarreal także czerpią nadzieję ze spotkań poprzedniej rundy. Zespół Emery’ego zremisował u siebie z Juventusem (1-1), ale w Turynie genialnie się bronił i skutecznie kontrował (3-0). Nie ma cienia wątpliwości, kto dziś w Monachium podyktuje warunki gry. Lewandowski i jego koledzy zaatakują z pasją, Hiszpanie będą chcieli odpowiedzieć zza podwójnej gardy.

W ubiegłym sezonie w finale Ligi Europy w Gdańsku Villarreal pokonał Manchester United. - Emery to trener od zadań specjalnych - mówi Interii Roman Kosecki, były piłkarz hiszpańskich klubów Atletico Madryt i Osasuny Pampeluna. - Bayern jest zdecydowanym faworytem, ale ja przeczuwam, że będzie miał ogromne problemy. Stawiam, że ta rywalizacja o półfinał Ligi Mistrzów zakończy się największą sensacją sezonu.

Kiedy Villarreal trafił w losowaniu na Bayern, nikt w Hiszpanii nie dawał mu szans. "Bestia negra" czyli "Czarna bestia" nazywają Bawarczyków hiszpańskie media. Ostatnio byli katem Barcelony (wyniki 8-2, 3-0, 3-0). Za jedyny zespół z La Liga zdolny dziś do rywalizacji z Bayernem uchodzi Real. Tymczasem Emery miał własny pomysł na giganta z Monachium. Tak trudnego meczu jak ten dzisiejszy w Monachium Villarreal nie grał jeszcze być może w całej swojej historii. Choć już był w półfinale Champions League w 2006 roku.

Bayern - Villarreal w Lidze Mistrzów. Gdzie oglądać mecz?

Transmisja mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów Bayern - Villarreal w Polsat Sport Premium 2 i na Polsat Box Go od godziny 21. Relacja "na żywo" i skróty wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl.

Dariusz Wołowski

