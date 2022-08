Oliver Kahn i... Dariusz Mioduski! Szef Legii uchwycony przez kamerę

Wyniki losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów to dla polskich fanów nie lada gratka. Nie tylko z powodu tego, że Bayern Monachium zagra z FC Barcelona, co zdecydowanie porkęci emocje, związane z powrotem do Niemiec "Lewego".

Dariusz Mioduski tuż obok... Olivera Kahna

Podczas ceremonii kamera uchwyciła Olivera Kahna, szefa ekipy z Bawarii, który niejednoznacznie zareagował na wylosowanie "Dumy Katalonii". Czy był to uśmiech politowania, czy wyraz radości - trudno stwierdzić. Bardzo interesujące jest jednak to, kogo widać w tle. Pojawia się tam bowiem... Dariusz Mioduski, właściciel Legii Warszawa. Dostrzec go można na poniższym materiale wideo:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mina Oliviera Khana nie pozostaje obojętna. Bayern - Barcelona w Lidze Mistrzów. WIDEO Polsat Sport

Kiedy tylko dostrzeżono jego obecność na ceremonii, w sieci pojawiło się mnóstwo pytań. Internauci zastanawiali się, jaki jest powód przybycia Mioduskiego na losowanie. Odpowiedź wydaje się jednak być zaskakująco prosta.

Swoją rolę w polskim klubie łączy on bowiem z rolą członka Komitetu Wykonawczego ECA (Europejskie Stowarzyszenie Klubów). Prawdopodobnie to dlatego właśnie był jednym z gości ceremonii.