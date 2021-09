Olbrzymi cios dla Chelsea przed hitem Ligi Mistrzów

Trener Tuchel potwierdził, że francuski pomocnik nie trenował we wtorek z drużyną i musiał poddać się samoizolacji. To ogromne osłabienie dla drużuny "The Blues".



W środowym hicie nie wystąpią także kontuzjowani: Christian Pulisic, Mason Mount oraz Reece James.





Juventus - Chelsea. Kante zakażony koronawirusem

Juventus Wojciecha Szczęsnego będzie chciał wykorzystać problemy kadrowe rywala, który jest obrońcą trofeum. W pierwszej kolejce obie ekipy zgarnęły po trzy punkty. Stawką ich bezpośredniego starcia będzie więc pierwsze miejsce w grupie.



Początek meczu w środę o 21.00. Transmisja spotkania w Polsacie Sport Premium 2.



