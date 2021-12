PSG mogło podchodzić do tego meczu ze spokojem, bez zbędnej presji. Paryżanie byli bowiem pewni tego, że awansują do fazy pucharowej z drugiego miejsca. Piłkarze Club Brugge natomiast jechali do stolicy Francji z nadziejami na wywalczenie awansu do Ligi Europy. Musieli jednak wrócić do Belgii z punktami, a dodatkowo liczyć na korzystny wynik meczu RB Lipsk - Manchester City.



Podopieczni trenera Mauricio Pochettino szybko ograbili jednak gości z marzeń. A by być bardziej precyzyjnym - zrobił to Kylian Mbappe.



Błysk Kyliana Mbappe. Historyczny wyczyn

22-latek trafił do siatki po raz pierwszy już już w drugiej minucie, wykorzystując niefortunną interwencję Simona Mignoleta po centrze Nuno Mendesa. Po pięciu minutach belgijski golkiper znów musiał wyciągać piłkę z siatki. Ponownie po strzale Mbappe, który popisał się ładnym wolejem po górnym podaniu Angela Di Marii.



W ten sposób Francuz został najmłodszym w historii piłkarzem, który przekroczył granicę 30 bramek zdobytych w Lidze Mistrzów.



22-latek mógł nawet schodzić do szatni z hat-trickiem, ale zmarnował stuprocentową sytuację, przenosząc piłkę nad poprzeczką. Przed przerwą do siatki trafił jednak za to jeszcze Leo Messi, który w swoim stylu zszedł do lewej nogi i oddał techniczny strzał.



Leo Messi dobił Club Brugge

Goście zdołali odpowiedzieć w 68. minucie, gdy do siatki trafił Mats Rits, ale nie musieli długo czekać na odpowiedź Messiego, który najpierw sam wywalczył, a następnie wykorzystał rzut karny.

W ten sposób kibice zebrani na trybunach Parku Książąt mogli celebrować zwycięstwo swojej ekipy, a ekipa Club Brugge pożegnała się z europejskimi pucharami.



Liga Mistrzów

2021-12-07 18:45 | Stadion: Parc des Princes | Widzów: 47492 | Arbiter: Jesús Gil Manzano Paris Saint-Germain FC Club Brugge KV 4 1 DO PRZERWY 3-0 K. Mbappé 2',7' L. Messi 38',76' M. Rits 68'

