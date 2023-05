Ojciec Haalanda nie wytrzymał. Gorąco na trybunach. Ochrona w akcji

To nie był taki mecz Erlinga Haalanda, do jakich gwiazdor młodego pokolenia zdążył już przyzwyczaić, że w pojedynkę jest w stanie wpłynąć na losy meczu i wypunktować rywala. We wtorkowy wieczór z Ligą Mistrzów na Estadio Santiago Bernabeu to Manchester City długo musiał polować na gola, który pozwoli doprowadzić do remisu (1:1) i sprawić, by przed rewanżem na Etihad Stadium decydującym o awansie do finału wciąż więcej było niewiadomych. Gorąco za to zrobiło się na trybunach, a konkretnie wokół ojca Erlinga - Alfie Haalanda, który w pewnym momencie w asyście służb porządkowych został wyprowadzony z loży.