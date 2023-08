Ogromny pech Rakowa i nieuznany gol. Fatalny rezultat w boju o Ligę Mistrzów

Raków Częstochowa - FC Kopengaha. Ogromy pech mistrza Polski

Niestety, tak wiele szczęścia nie miał Vladan Kovacević , który w 9. minucie skapitulował w koszmarnie nieszczęśliwej sytuacji. Pokonał go de facto... kolega z drużyny - Bogdan Racovitan . To od rumuńskiego zawodnika odbiła się piłka po zagraniu Mohameda Elyounoussiego i wpadła do siatki tuż przy bliższym słupku. Na domiar złego mistrzowie Polski po kilku minutach otrzymali kolejny cios . Na murawę upadł Jean Carlos , który natychmiast zasygnalizował ręką konieczność przeprowadzenia zmiany. I choć po dłuższej przerwie i interwencji sztabu medycznego wrócił na boisko, po chwili musiał je opuścić. Jego miejsce zajął Deian Sorescu .

Raków bez gola po interwencji VAR. A było tak blisko

Po przerwie trybuny po raz pierwszy przerwały doping, by wyrazić ekscytację tym, co dzieje się na murawie dopiero w 58. minucie. Wówczas strzał z dobrej pozycji oddawał Deian Sorescu, ale nie dokręcił piłki , która poszybowała nad poprzeczką. Później Dawid Szwarga zdecydował się na kolejną zmianę - Sonny Kittel przybił przy linii bocznej piątkę z Marcinem Cebulą. Przymierzany niegdyś do polskiej kadry pomocnik szybko miał swoją okazję, by wyrównać stan gry, ale przestrzelił po wrzuceniu piłki w pole karne. Przyjezdni odpowiedzieli niezłym strzałem Mohameda Elyounoussiego, obronionym przez Vladana Kovacevicia.