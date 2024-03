Ogromne emocje w meczu Arsenal - FC Porto. Dopiero karne wyłoniły zwycięzcę

Arsenal długo bił głową o ścianę. Dopiero pod koniec połowy odrobił straty

Pierwsze 10 minut przebiegło bez większego zagrożenia. Pierwszą dobrą sytuacją Arsenal miał w 12. minucie, gdy Saka przeprowadził dynamiczną akcję prawym skrzydłem. Zszedł wówczas do środka i uderzył na bramkę, jednak wprost w Diogo Costę, który i tak miał spore problemy z interwencją. Chwilę później "Kanonierzy" mieli rzut rożny, po którym strzał oddał Martin Odegaard , jednak piłka przeleciała obok prawego słupka. Dosyć aktywny na lewym skrzydle był Jakub Kiwior, który podłączał się do akcji ofensywnych.

W 22. minucie bardzo konkretną odpowiedź na akcje Arsenalu wystosowali gracze Porto. Mocnego uderzenia z około 17. metrów spróbował Evanilson, ale dobrze interweniował David Raya, który dał radę sparować ten strzał do boku. W kolejnych minutach tempo gry trochę spadło i choć "Kanonierzy" przebywali pod bramką gości, to długo z tego niewiele wynikało. Tak było aż do 41 minuty. Po złym wybiciu Wnedella piłkę przechwycił Odegaard i przeprowadził fantastyczną dwójkową akcję z Leandro Trossardem, którym płaskim strzałem pokonał Costę. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie i Arsenal schodził do szatni z wyrównanym stanem rywalizacji w dwumeczu.