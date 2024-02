Pozytywne recenzje za swoją grę zgarniał w ostatnich tygodniach Jakub Kiwior . Reprezentant Polski wskoczył do wyjściowego składu za kontuzjowanego Aleksandra Zinchenkę i w pełni wykorzystuje szanse. Mikel Arteta postanowił zaufać obrońcy również w przypadku ważnego spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów z FC Porto . Kiwior rozpoczął je w wyjściowym składzie .

Mocno zdziwieni mogli być kibice, którzy spodziewali się przytłaczającej przewagi Arsenalu i kolejnego łatwego zwycięstwa. To gospodarze od pierwszych minut narzucili swoje warunki i zepchnęli "Kanonierów" do defensywy. Kapitalną okazję do objęcia prowadzenia zmarnował w 21. minucie Galeno. Brazylijczyk z bliskiej odległości trafił w słupek, a dobitka minęła "aluminium" z drugiej strony.