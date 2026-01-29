Ogon merda psem. Tyle w Madrycie znaczy trener. Niebywałe, co zrobił gwiazdor

Plan był prosty. W środowy wieczór Real Madryt miał wygrać w Lizbonie z Benfiką, aby spokojnie utrzymać miejsce w najlepszej ósemce tabeli i bezpośrednio zakwalifikować się do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tymczasem na Estadio da Luz wydarzyły się sceny, które na zawsze zapiszą się w historii rozgrywek.

Arbeloa zmierzył się z tym, czego nie zniósł Alonso

Po ostatnim gwizdku hiszpańskie media dosłownie przejechały się zespole "Królewskich". Zarówno po trenerze, jak i zawodnikach. W gąszczu gniewu i frustracji niektórzy eksperci zwyczajnie wyśmiali poczynania Realu w stolicy Portugalii. Do śmiechu nie było samym aktorom środowego wydarzenia. - To, co widzieliśmy dzisiaj, nie jest normalne, czwarta bramka to hańba. Tak naprawdę trzecia też niczego nie zmieniła - najedliśmy się tylko trochę więcej wstydu - mówił chociażby wściekły Kylian Mbappe.

Do wywiadu musiał stanąć również sam trener. - Jestem odpowiedzialny za tę porażkę, tak samo jak byłem odpowiedzialny za porażkę z Albacete. Kiedy coś nie wychodzi, to ja ponoszę za to odpowiedzialność. Brakowało nam wielu rzeczy, brakowało nam futbolu - powiedział Alvaro Arbeloa cytowany przez "Los Galacticos".

43-latek zajął miejsce Xabiego Alonso, który na początku stycznia po prostu nie wytrzymał. Były szkoleniowiec Bayeru Leverkusen nie potrafił okiełznać ego gwiazdorów, które momentami chciało rozsadzić drzwi w szatni. Miarka przebrała się po przegranym 2:3 finale Superpucharu Hiszpanii z Barceloną w saudyjskiej Dżeddzie. Alonso chciał, aby jego piłkarze zrobili szpaler dla triumfatorów. Inny pomysł miał jednak Mbappe. Francuz zwołał resztę kolegów, aby ci broń boże nie publicznie nie docenili rywali. W ten sposób zawodnicy jawnie podważyli kompetencje i autorytet trenera. Następnego dnia - 12 stycznia - władze klubu poinformowały o odejściu Xabiego Alonso. Nie da się zarządzać zespołem, który nie respektuje twoich decyzji.

Wszystko wskazuje na to, że po przyjściu Arbeloi nie zmieniło się zbyt wiele. Początek kadencji Hiszpana, którego wyciągnięto z Castilli, był fatalny. W pierwszym meczu Real przegrał 2:3 z drugoligowym Albacete i odpadł z Pucharu Króla. Gorzej się nie dało. W trzech kolejnych meczach "Los Blancos" pokonywali Levante (2:0), AS Monaco (6:1) i Villarreal (2:0). I kiedy wydawało się, że być może zespół idzie w dobrą stronę, incydent z Lizbony zniszczył chwilę radości.

Rozkapryszeni piłkarze Realu już się nie kryją

"W Realu piłkarze robią, co chcą. Arbeloa na razie nie zdołał nikogo zjednoczyć dla swojej sprawy. Dopóki szatnią rządzą zawodnicy, nie będzie miało znaczenia, kto siedzi na ławce" - pisał kataloński "Sport", trafnie oceniając to, jak zachowują się boiskowi baronowie. Potwierdzeniem tej opinii jest zachowanie, którego dopuścił się Arda Guler. Hiszpańskie media wychwyciły, że kiedy Turek był zmieniany w 79. minucie, mówił do siebie: Zawsze ja, zawsze ja! Oprócz tego wzruszał ramionami i kręcił głową, szepcząc pod nosem: Nie, nie. 20-latek grał przeciętnie, jego miejsce zajął Jorge Cestero Sancho.

I faktycznie, jeśli spojrzymy w statystyki, Guler rozegrał tylko jeden pełny mecz pod wodzą Alvaro Arbeloi. Ten pierwszy, zakończony blamażem z Albacete. Przeciwko Levante zaczął na ławce rezerwowych, wcześniej schodził w okolicach 80. minuty. Ale tak czy inaczej nie jest to powód do tego, aby ostentacyjnie okazywać niezadowolenie z decyzji swojego szkoleniowca. To kolejny dowód na to, że w Madrycie "ogon merda psem".

"Zniewaga Gulera wobec trenera to następny epizod w sportowym trudzie, przez który przechodzi Real Madryt. Arbeloa otworzył lukę z kapryśnym zawodnikiem, który już wcześniej zepsuł relacje z Carlo Ancelottim w zeszłym sezonie" - dodaje "Sport". Nie da się ukryć, że najlepiej turecki pomocnik dogadywał się z Xabim Alonso. Bask stawiał na niego, nawet kiedy nie był w najlepszej formie. Nie bez powodu młody gwiazdor pożegnał się z nim następująco: "Każda rozmowa, każdy detal i każde wymaganie pomogły ukształtować moją grę oraz wynieść ją na wyższy poziom. Jestem naprawdę wdzięczny za wszystko, co wniosłeś do mojej piłkarskiej drogi" - pisał w mediach społecznościowych, co akurat w tym przypadku można interpretować inaczej niż puste, PR-owe formułki.

Nie mógł liczyć na zaufanie Ancelottiego. I - jak widać - może nie być mu po drodze również z Arbeloą. Niezależnie od tego czy 43-latek potrenuje Real jeszcze przez kilka miesięcy, czy Florentino Perez niebawem ścięgnie nowego szkoleniowca (w mediach pojawia się już nazwisko Unaia Emery'ego), w madryckim klubie musi nastąpić gruntowne przewartościowanie. Zrozumienie, że w zdrowo funkcjonującym zespole piłkarze nie mogą rządzić trenerem. A jak na razie nie zanosi się, że Kylian Mbappe, Vinicius (który jesienią wobec Alonso zachowywał się jeszcze gorzej niż Guler) i reszta "nietykalnych" pozwoli Alvaro Arbeloi w spokoju pracować tak, jak wymyśli to sobie sam szef "Królewskich". Pomijając fakt, że byłego zawodnika Realu także jest za co krytykować.

