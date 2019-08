W czwartkowe popołudnie w Monako odbyło się losowanie grup Ligi Mistrzów. Towarzyszyło mu tradycyjnie rozdanie nagród indywidualnych, a najważniejszą z nich, przeznaczoną dla Piłkarza Roku UEFA, otrzymał zawodnik Liverpoolu FC i reprezentacji Holandii Virgil van Dijk. Na podium znaleźli się także Leo Messi (Argentyna, FC Barcelona) oraz Cristiano Ronaldo (Portugalia, Juventus).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żona piłkarza Liverpoolu sama grała w piłkę. Mówiono jej, że to sport dla mężczyzn. Wideo INTERIA.TV

Holender ma za sobą udany sezon w barwach Liverpoolu oraz reprezentacji. W minionych rozgrywkach 28-letni stoper dołożył do swojego piłkarskiego CV tytuły: triumfatora Ligi Mistrzów, wicemistrza Anglii, a tę kampanię rozpoczął od zdobycia Superpucharu Europy.



Reklama

Dodatkowo van Dijk wystąpił wraz z kadrą "Oranje" w finale pierwszej historycznej Ligi Narodów oraz został najlepszym zawodnikiem sezonu Premier League.

Messi z kolei obronił wraz z FC Barceloną tytuł mistrza Hiszpanii, był królem strzelców poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, a do swojej gabloty dołożył także kolejnego Złotego Buta.



Ronaldo natomiast po transferze do Juventusu do swojej długiej listy sukcesów dopisał w ostatnim roku wygraną w Lidze Narodów wraz z reprezentacją Portugalii, a także mistrzostwo Włoch osiągnięte z drużyną "Starej Damy".



Najlepszą wśród pań okazała się Lucy Bronze (Anglia, Olympique Lyon).

UEFA przyznała także wyróżnienia dla najlepszych zawodników z danej pozycji. Numerem jeden pośród bramkarzy został Alisson Becker (Brazylia, Liverpool FC), tytuł najlepszego defensora powędrował w ręce van Dijka, wśród pomocników brylował Frenkie de Jong (Holandia, Ajax CFC/ FC Barcelona), a statuetkę dla najlepszego napastnika otrzymał Messi.

Tomasz Brożek