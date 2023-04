Odkryto plan ataku przed meczem Marciniaka w LM. Policja ściąga posiłki

W pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów , rozgrywanym na San Siro, AC Milan pokonał SSC Napoli 1-0. Kwestia awansu do fazy półfinałowej rozstrzygnie się we wtorkowym rewanżu. Arbitrem głównym meczu , rozpalającego wyobraźnię nie tylko kibiców włoskich, będzie Szymon Marciniak .

Włoskie media dotarły do planów ataku na hotel, który będzie stanowił bazę Milanu. Najazd na obiekt szykują fani Napoli i ściągnięci przez nich do miasta kibice Feyenoordu Rotterdam. W nocy z poniedziałku na wtorek pod budynkiem ma dojść do potężnej eksplozji ładunków pirotechnicznych. Wszystko po to, by sterroryzować w ten sposób piłkarzy "Rossonerich" i uniemożliwić im spokojny sen.