Od rekordowego pogromu po harakiri. Karabach Agdam jest faworytem z Lechem

Nie jest, bo to wynika nie tylko z rozstawień i faktu, że losując Karabach Agdam, poznański Lech wylosował jednocześnie najtrudniejszego możliwego przeciwnika na tym etapie eliminacji Ligi Mistrzów. Także dlatego, że kluby z Azerbejdżanu po prostu rozminęły się z polskimi w pucharach. One poszły mocno w górę, polskie zaliczyły degrengoladę.

Karabach Agdam np. grał w fazie grupowej europejskich pucharów począwszy od 2014 roku, z czego w 2017 roku była to Liga Mistrzów. Azerowie pojedynkowali się wtedy z Chelsea Londyn, Atletico Madryt czy AS Romą. Mówimy o zespole, który w poprzednim sezonie doszedł do 1/16 finału Ligi Konferencji, gdzie przegrał z Olympique Marsylia. No i ma na rozkładzie wszystkie polskie drużyny, z którymi grał - Piasta Gliwice, Wisłę Kraków i rok temu Legię Warszawa, rozbitą w stolicy 3-0.

Hutnik Kraków wygrał 9-0

Czasy się zmieniły. Ćwierć wieku temu polskie kluby nie musiały obawiać się Azerów. Hutnik Kraków w 1996 roku wygrał 9-0 z Chazri Bukowna, a dziennikarze liczyli gole, by ustalić, czy to rekord. Istotnie, był. Krakowianie wyrównali wynik Legii Warszawa, która wygrała w 1972 roku z Vikingurem Reykjavik właśnie 9-0.

Lech Poznań z klubem z Azerbejdżanu gra po raz czwarty, a licząc Puchar Intertoto - nawet piąty. Zawsze go Azerami straszono i zawsze sobie dawał radę, aczkolwiek nigdy dotąd nie miał tak trudnego azerskiego przeciwnika jak Karabach Agdam. No i już wcześniej zdarzały się problemy. W 2010 roku Kolejorz musiał strzelać rzuty karne z Interem Baku i to mimo wygranej 1-0 w Azerbejdżanie.

Po tym meczu doszło do pyskówki między trenerem Jackiem Zielińskim i dziennikarzami. - Wy byście chcieli, żebym tu przy was popełnił harakiri - wołał trener Lecha. - Czy myślicie, że ja nie wiem, że było źle? Wiem o tym dobrze.

Po 25 latach rywalizacji polsko-azerskiej doszliśmy od 9-0 Hutnika Kraków z Chazri Buzowna przez harakiri trenera aż po sytuację, w której mistrz Polskie nie jest faworytem starcia z mistrzem Azerbejdżanu.

Lech - Karabach. Gdzie transmisja w tv i stream online?

