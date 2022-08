Obrońca trofeum wraca na Legię. Szachtar trzeci rok z rzędu przeciw Realowi

Szachtar z Realem w ostatnich latach się wyraźnie przyciągają. Oba zespoły mierzyły się ze sobą w dwóch poprzednich sezonach. Dwa lata temu w rozgrywkach 20/21 Ukraińcy i Hiszpanie trafili do grupy z Borussią Moenchengladbach i Interem Mediolan. Awans uzyskali "Królewscy" i Niemcy. Szachtar kontynuował grę w Lidze Europy. Z Realem miał jednak dodatni bilans, bo wygrał u siebie 2:0, a na wyjeździe przegrał tylko 2:3.

Reklama

W sezonie 2021/22 Real i Szachtar mieli w grupie Sheriffa Tyraspol i ponownie Inter Mediolan. Tym razem Hiszpanie, którzy na koniec rozgrywek zdobyli Puchar Mistrzów, byli bezwzględni dla Szachtara, który u siebie uległ Realowi 0:5, a na wyjeździe 1:2 i ostatecznie zajął ostatnie miejsce w grupie. Pierwsze starcie Real - Szachtar miało miejsce w sezonie 2015/16. "Królewscy" też wtedy wygrali całe rozgrywki, a Szachtar odpadł po fazie grupowej (zajął trzecie miejsce i grał w Lidze Europy), w której oba kluby mierzyły się także z Paris Saint Germain i Malmoe FF.

Celtic już raz nie przyciągnął kibiców

Nie można uznać za pewnik, że wszystkie mecze Szachtara na Legii, będzie oglądać komplet widzów. Dzień przed losowaniem, licznik sprzedaży pakietów na wszystkie trzy spotkania, pokazywał 16 tysięcy. Dopiero po losowaniu kibice będą mogli nabywać wejściówki na poszczególne spotkania. Nie będzie ich w sprzedaży zbyt dużo. Na spotkaniu z Realem stadion na pewno będzie pękać w szwach. Spotkania z RB Lipsk i Celtikiem nie będą już tak atrakcyjnie. Szczególnie, że Szkoci już w tym roku grali na Legii. Podczas pożegnalnego meczu Artura Boruca stadion przy Łazienkowskiej świecił jednak pustkami.

Pierwsze mecze fazy grupowe rozegrane będą 5-6 września. Druga kolejka 13 i 14 września. Niebawem czekają nas więc przenosiny Szachtara do Legia Training Center w podstołecznych Książenicach. Ukraińcy zamieszkają tam do końca fazy grupowej Champions League na początku listopada. Na mecze ligowe będą latać do Kijowa i Lwowa.

W piątek poznamy rywali kolejnego ukraińskiego klubu, który rozgrywać będzie swoje mecze w Polsce. Dynamo Kijów czeka na rywali w Lidze Europy. Wicemistrz Ukrainy po nieudanych kwalifikacjach Ligi Mistrzów z Benfiką Lizbona postanowił zmienić miasto, w którym rozgrywało swoje mecze i z Łodzi przeniesie się do Krakowa.