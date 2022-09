Obrońca Bayernu otwarcie: "Gratuluję kolegom krycia Lewandowskiego"

Hernandez otworzył wynik spotkania na samym początku drugiej połowy, kiedy w tempo zszedł na bliższy słupek i wykorzystał dośrodkowanie Joshuy Kimmicha z rzutu rożnego. Po kilku minutach podwyższył Leroy Sane i Bayern miał to spotkanie już w zasadzie ustawione.

Mecz mógł się jednak ułożyć zupełnie inaczej, gdyby sędziowie mocniej pochylili się nad sytuacją z pierwszej połowy, kiedy to Dembele padł w polu karnym Bayernu po starciu z Daviesem. Powtórki wyraźnie pokazały, że Kanadyjczyk trafił w nogę rywala, powodując jego upadek. W Cadena COPE sytuację oceniał były arbiter, Iturralde Gonzalez, z którym Hernandez wszedł w humorystyczną politykę.

- Itu, to "karniątko"(Hernandez użył słowa "penaltito", u nas prawdopodobnie odpowiednikiem byłoby powiedzenie, że karny był "miękki" - przyp.red.) - stwierdził z delikatnym śmiechem Hernandez. - Tak poważnie, to nie widziałem tej sytuacji na powtórce. Kontrowersje są zawsze. Jeśli sędzia tego nie zagwizdał, a VAR mu nie podpowiedział, to możemy oczywiście o tym dyskutować ile chcemy, ale wynik jest, jaki jest - dodał Francuz.

Lucas Hernandez gratuluje kolegom powstrzymania Lewandowskiego

Dla Hernandeza ten mecz miał w zasadzie same plusy, bo oprócz zdobytego gola, spełnił także swoje zadanie jako część bloku obronnego, który zachował czyste konto. Na pewno smakowało ono mocniej niż miałoby to miejsce w przypadku innego rywala, bo udało się je uzyskać grając przeciwko Robertowi Lewandowskiemu.

- Gratuluję kolegom z obrony skutecznego krycia Lewandowskiego. Cieszę się oczywiście również ze swojego trafienia, bo nie strzelam wielu goli, więc zawsze kiedy trafiam, to staram się to uczcić w pełni - stwierdził.

Barcelona miała swoje okazje w obu częściach gry. W pierwszej z pewnością na liście strzelców powinien się zapisać Lewandowski, a po przerwie w słupek trafił Pedri. Duma Katalonii zagrała bardzo przyzwoite zawody, co jest sporym progresem w porównaniu do poprzednich meczów z Bayernem.

- Jeżeli drużyna nie zdobywa bramek, a mówi się, że zasługiwała na zwycięstwo... Barcelona zagrała na wysokim poziomie, ale ostatecznie liczy się skuteczność pod bramką rywala i dzisiaj nie odnieśli w tym temacie sukcesów - dodaje Hernandez.

Dzięki temu zwycięstwu Bayern z kompletem punktów i bez straty gola prowadzi w grupie C. Barcelona jest druga, przed Interem Mediolan.