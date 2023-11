O Lewandowskim już zapomnieli. Książę Monachium nie zwalnia tempa

38 - to teraz liczba obowiązująca w Monachium, bo tylu spotkań z rzędu na swoim stadionie w fazie grupowej Ligi Mistrzów nie przegrał Bayern. A od sześciu lat wygrywa wszystko, jak leci. Podobnie jak i w starciu z Manchesterem United kibice mistrza Niemiec nie wynudzili się w końcówce - właśnie wtedy decydowały się losy starcia z Galatasaray Stambuł. I dwa ciosy rywalom zadał Harry Kane, to one zdecydowały o wygranej 2:1 i pewnym już awansie do fazy pucharowej. I to z pierwszego miejsca!