O której losowanie Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA]

Losowanie 1/8 finału i drabinki fazy pucharowej Ligi Mistrzów 2025/2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie. Z kolei na godzinę 14:00 zaplanowano losowanie Ligi Konferencji z udziałem Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa. Transmisję na żywo z tych ceremonii będzie można obejrzeć na stronie UEFA.com, UEFA.tv oraz w oficjalnych aplikacjach konkretnych rozgrywek. Relacje tekstowe i wyniki losowań na stronie Interii Sport.

Losowanie Ligi Mistrzów [ROZSTAWIENIE]

W tym tygodniu doszło do ostatecznych rozstrzygnięć w barażach o 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji. Z LM pożegnały się: AS Monaco, Benfica Lizbona, Borussia Dortmund, Inter Mediolan, Juventus, Club Brugge, Karabach Agdam oraz Olympiakos Pireus.

Ośmiu zwycięzców 1/16 finału Ligi Mistrzów dołączyło do ośmiu zespołów, które zagwarantowały sobie udział w 1/8 finału, dzięki zajęciu czołowych ośmiu lokat w fazie ligowej. Dodatkowo najlepsze osiem drużyn LM będzie rozstawionych w trakcie dzisiejszego losowania.

Losowanie Ligi Mistrzów (drużyny rozstawione)

Arsenal

Bayern Monachium

Liverpool

Tottenham

FC Barcelona

Chelsea

Sporting CP

Manchester City

Losowanie Ligi Mistrzów (drużyny nierozstawione)

Real Madryt

PSG

Newcastle

Atletico Madryt

Atalanta Bergamo

Bayer Leverkusen

Galatasaray

Bodo/Glimt

Losowanie Ligi Konferencji [ROZSTAWIENIE]

Z kolei w miniony czwartek poznaliśmy zespoły, które nie zagrają już w tegorocznej Lidze Konferencji. Wśród nich znalazła się niestety Jagiellonia Białystok, która co prawda pokonała Fiorentinę 4:2, ale jej heroiczna pogoń nie wystarczyła do tego, by odrobić stratę z pierwszego spotkania. Poza "Jagą" z rozgrywek odpadły Drita Gnjilane, KuPS, Lausanne, Noah, Omonia Nikozja, Shkendija Tetowo oraz Zrnijski Mostar.

Podobnie jak w przypadku Ligi Mistrzów, osiem najlepszych drużyn fazy ligowej LK będzie rozstawionych w trakcie dzisiejszego losowania. Wśród nich nie będzie Lecha Poznań, który w przeciwieństwie do Jagiellonii wywalczył awans do 1/8 finału rozgrywek, przypieczętowując go w czwartek wygraną z KuPS 1:0. "Kolejorz" będzie za to jednym z zespołów "dolosowywanych".

Losowanie Ligi Konferencji (drużyny rozstawione)

AEK Ateny

AEK Larnaka

1. FSV Mainz

Raków Częstochowa

Rayo Vallecano

RC Strasbourg

Sparta Praga

Szachtar Donieck

Losowanie Ligi Konferencji (drużyny nierozstawione)

AZ Alkmaar

NK Celje

Crystal Palace

ACF Fiorentina

Lech Poznań

HNK Rijeka

Samsunspor

Sigma Ołomuniec

O której losowanie Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Losowanie 1/8 finału i drabinki fazy pucharowej Ligi Mistrzów 2025/2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie. Z kolei na godzinę 14:00 zaplanowano losowanie Ligi Konferencji z udziałem Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa. Relacje tekstowe oraz wyniki losowań na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tych ceremonii będzie można obejrzeć na stronie UEFA.com, UEFA.tv oraz w oficjalnych aplikacjach konkretnych rozgrywek.

Faza play-off Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w kanałach Polsat Sport Materiały promocyjne materiały promocyjne

Lech Poznań Lukasz Gdak East News

Tomasz Hajto: Po takich 90 minutach w dogrywce trzeba było zagrać pragmatycznie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport