O której losowanie Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA]
Za nami ostateczne rozstrzygnięcia fazy 1/16 finału Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji. Dzisiaj w szwajcarskim Nyonie odbędzie się losowanie 1/8 finału obu rozgrywek oraz drabinki fazy play-off. O której godzinie losowanie Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji? Gdzie obejrzeć? Transmisja na żywo, tv, stream. Relacja tekstowa w Interii Sport.
Losowanie 1/8 finału i drabinki fazy pucharowej Ligi Mistrzów 2025/2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie. Z kolei na godzinę 14:00 zaplanowano losowanie Ligi Konferencji z udziałem Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa. Transmisję na żywo z tych ceremonii będzie można obejrzeć na stronie UEFA.com, UEFA.tv oraz w oficjalnych aplikacjach konkretnych rozgrywek. Relacje tekstowe i wyniki losowań na stronie Interii Sport.
Losowanie Ligi Mistrzów [ROZSTAWIENIE]
W tym tygodniu doszło do ostatecznych rozstrzygnięć w barażach o 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji. Z LM pożegnały się: AS Monaco, Benfica Lizbona, Borussia Dortmund, Inter Mediolan, Juventus, Club Brugge, Karabach Agdam oraz Olympiakos Pireus.
Ośmiu zwycięzców 1/16 finału Ligi Mistrzów dołączyło do ośmiu zespołów, które zagwarantowały sobie udział w 1/8 finału, dzięki zajęciu czołowych ośmiu lokat w fazie ligowej. Dodatkowo najlepsze osiem drużyn LM będzie rozstawionych w trakcie dzisiejszego losowania.
Losowanie Ligi Mistrzów (drużyny rozstawione)
- Arsenal
- Bayern Monachium
- Liverpool
- Tottenham
- FC Barcelona
- Chelsea
- Sporting CP
- Manchester City
Losowanie Ligi Mistrzów (drużyny nierozstawione)
- Real Madryt
- PSG
- Newcastle
- Atletico Madryt
- Atalanta Bergamo
- Bayer Leverkusen
- Galatasaray
- Bodo/Glimt
Losowanie Ligi Konferencji [ROZSTAWIENIE]
Z kolei w miniony czwartek poznaliśmy zespoły, które nie zagrają już w tegorocznej Lidze Konferencji. Wśród nich znalazła się niestety Jagiellonia Białystok, która co prawda pokonała Fiorentinę 4:2, ale jej heroiczna pogoń nie wystarczyła do tego, by odrobić stratę z pierwszego spotkania. Poza "Jagą" z rozgrywek odpadły Drita Gnjilane, KuPS, Lausanne, Noah, Omonia Nikozja, Shkendija Tetowo oraz Zrnijski Mostar.
Podobnie jak w przypadku Ligi Mistrzów, osiem najlepszych drużyn fazy ligowej LK będzie rozstawionych w trakcie dzisiejszego losowania. Wśród nich nie będzie Lecha Poznań, który w przeciwieństwie do Jagiellonii wywalczył awans do 1/8 finału rozgrywek, przypieczętowując go w czwartek wygraną z KuPS 1:0. "Kolejorz" będzie za to jednym z zespołów "dolosowywanych".
Losowanie Ligi Konferencji (drużyny rozstawione)
- AEK Ateny
- AEK Larnaka
- 1. FSV Mainz
- Raków Częstochowa
- Rayo Vallecano
- RC Strasbourg
- Sparta Praga
- Szachtar Donieck
Losowanie Ligi Konferencji (drużyny nierozstawione)
- AZ Alkmaar
- NK Celje
- Crystal Palace
- ACF Fiorentina
- Lech Poznań
- HNK Rijeka
- Samsunspor
- Sigma Ołomuniec
O której losowanie Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Losowanie 1/8 finału i drabinki fazy pucharowej Ligi Mistrzów 2025/2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie. Z kolei na godzinę 14:00 zaplanowano losowanie Ligi Konferencji z udziałem Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa. Relacje tekstowe oraz wyniki losowań na stronie Interii Sport.
Transmisję na żywo z tych ceremonii będzie można obejrzeć na stronie UEFA.com, UEFA.tv oraz w oficjalnych aplikacjach konkretnych rozgrywek.