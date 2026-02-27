O której losowanie Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA]

Za nami ostateczne rozstrzygnięcia fazy 1/16 finału Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji. Dzisiaj w szwajcarskim Nyonie odbędzie się losowanie 1/8 finału obu rozgrywek oraz drabinki fazy play-off. O której godzinie losowanie Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji? Gdzie obejrzeć? Transmisja na żywo, tv, stream. Relacja tekstowa w Interii Sport.

Trzy prestiżowe trofea piłkarskie ustawione na czerwonym dywanie, w centrum puchar Ligi Mistrzów UEFA, po bokach puchar Ligi Europy oraz puchar Ligi Konferencji, w tle przeszklona fasada budynku i logo Champions League.
Puchary Ligi Europy, Ligi Mistrzów i Ligi KonferencjiFrederic DidesAFP

Losowanie 1/8 finału i drabinki fazy pucharowej Ligi Mistrzów 2025/2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie. Z kolei na godzinę 14:00 zaplanowano losowanie Ligi Konferencji z udziałem Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa. Transmisję na żywo z tych ceremonii będzie można obejrzeć na stronie UEFA.com, UEFA.tv oraz w oficjalnych aplikacjach konkretnych rozgrywek. Relacje tekstowe i wyniki losowań na stronie Interii Sport.

Losowanie Ligi Mistrzów [ROZSTAWIENIE]

W tym tygodniu doszło do ostatecznych rozstrzygnięć w barażach o 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji. Z LM pożegnały się: AS Monaco, Benfica Lizbona, Borussia Dortmund, Inter Mediolan, Juventus, Club Brugge, Karabach Agdam oraz Olympiakos Pireus.

Ośmiu zwycięzców 1/16 finału Ligi Mistrzów dołączyło do ośmiu zespołów, które zagwarantowały sobie udział w 1/8 finału, dzięki zajęciu czołowych ośmiu lokat w fazie ligowej. Dodatkowo najlepsze osiem drużyn LM będzie rozstawionych w trakcie dzisiejszego losowania.

Losowanie Ligi Mistrzów (drużyny rozstawione)

  • Arsenal
  • Bayern Monachium
  • Liverpool
  • Tottenham
  • FC Barcelona
  • Chelsea
  • Sporting CP
  • Manchester City

Losowanie Ligi Mistrzów (drużyny nierozstawione)

  • Real Madryt
  • PSG
  • Newcastle
  • Atletico Madryt
  • Atalanta Bergamo
  • Bayer Leverkusen
  • Galatasaray
  • Bodo/Glimt

Losowanie Ligi Konferencji [ROZSTAWIENIE]

Z kolei w miniony czwartek poznaliśmy zespoły, które nie zagrają już w tegorocznej Lidze Konferencji. Wśród nich znalazła się niestety Jagiellonia Białystok, która co prawda pokonała Fiorentinę 4:2, ale jej heroiczna pogoń nie wystarczyła do tego, by odrobić stratę z pierwszego spotkania. Poza "Jagą" z rozgrywek odpadły Drita Gnjilane, KuPS, Lausanne, Noah, Omonia Nikozja, Shkendija Tetowo oraz Zrnijski Mostar.

Podobnie jak w przypadku Ligi Mistrzów, osiem najlepszych drużyn fazy ligowej LK będzie rozstawionych w trakcie dzisiejszego losowania. Wśród nich nie będzie Lecha Poznań, który w przeciwieństwie do Jagiellonii wywalczył awans do 1/8 finału rozgrywek, przypieczętowując go w czwartek wygraną z KuPS 1:0. "Kolejorz" będzie za to jednym z zespołów "dolosowywanych".

Losowanie Ligi Konferencji (drużyny rozstawione)

  • AEK Ateny
  • AEK Larnaka
  • 1. FSV Mainz
  • Raków Częstochowa
  • Rayo Vallecano
  • RC Strasbourg
  • Sparta Praga
  • Szachtar Donieck

Losowanie Ligi Konferencji (drużyny nierozstawione)

  • AZ Alkmaar
  • NK Celje
  • Crystal Palace
  • ACF Fiorentina
  • Lech Poznań
  • HNK Rijeka
  • Samsunspor
  • Sigma Ołomuniec

O której losowanie Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Losowanie 1/8 finału i drabinki fazy pucharowej Ligi Mistrzów 2025/2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie. Z kolei na godzinę 14:00 zaplanowano losowanie Ligi Konferencji z udziałem Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa.

Transmisję na żywo z tych ceremonii będzie można obejrzeć na stronie UEFA.com, UEFA.tv oraz w oficjalnych aplikacjach konkretnych rozgrywek.

