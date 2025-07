O krok od niespodzianki. Jeden gol zadecydował. Potencjalny przeciwnik Lecha wcale nie taki mocny

Rozpoczęła się druga runda eliminacji Ligi Mistrzów. O godzinie 20:30 Lech Poznań zmierzy się w pierwszym meczu z Breidablikiem. Kolejorz jest faworytem w starciu z mistrzem Islandii i zrobi wszystko, aby awansować do kolejnej rundy. Sam awans na ten szczebel sprawi, że podopieczni Nielsa Frederiksena będą pewni gry jesienią w fazie ligowej, co najmniej Ligi Konferencji. Celem są jednak te najbardziej prestiżowe rozgrywki. Droga do nich wiodła będzie jednak przez Serbię lub Gibraltar. W poniedziałkowym losowaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów los przydzielił zwycięzcy meczu Lech - Breidablik parę Crvena zvezda Belgrad - Lincoln Red Imps.