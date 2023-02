Nowe oświadczenie UEFA po skandalu. Są oficjalne przeprosiny

Najważniejszy mecz Ligi Mistrzów sezonu 2021/2022 odbywał sie 28 maja na Stade de France. Mecz rozpoczał się jednak z niemal 40-minutowym opóźnieniem, a wszystko przez ogromny chaos, jaki miał miejsce przy bramach wejściowych przeznaczonych dla kibiców Liverpoolu. Wielu fanów nie posiadających wejściówki na mecz starało się sforsować bramy, by dostać się na stadion, a sytuacja na tyle wymknęła się spod kontroli, że interweniować musiała policja. Paryskie służby zareagowały bardzo ostro, używając siły i gazu łzawiącego, a w efekcie mnóstwo niewinnych kibiców zostało poszkodowanych. Wielu z nich zdecydowało się iść z UEFA na drogę sądową.

Liverpool z oficjalnymi przeprosinami od UEFA za oskarżenia dotyczące finału Ligi Mistrzów

Początkowo UEFA i francuskie władze chciały zrzucić winę na kibiców The Reds, sugerując, że to oni mieli zamiar szturmować bramy stadionu nie posiadając ważnego biletu. Wszystko wyjaśniło się dzięki niezależnemu śledztwu, które wykazało, że zarzuty w kierunku fanów z Anglii były bezpodstawne. - Stwierdzenia dotyczące ogromnej liczby kibiców bez biletów i tych z fałszywymi biletami zostały niesłusznie wyolbrzymione i uznane za fakty, aby zrzucić odpowiedzialność za błędy w planowaniu i działaniach - to jeden z wniosków przedstawiony w raporcie po śledztwie.