Nokaut w 11 minut. To zdarzyło się dopiero czwarty raz w historii

Inter Mediolan rozpoczął środowy półfinał Ligi Mistrzów z wysokiego "C". Podopieczni Simone Inzaghiego od początku spotkania stłamsili przeciwników, przejęli kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Szybko przyszły owoce tej dominacji. W ósmej minucie świetnie w polu karnym po rzucie rożnym odnalazł się Edin Dżeko, a 180 sekund później wynik podwyższył Henrich Mchitarjan.

To dopiero czwarty raz w historii 1/2 finału Champions League, gdy dany zespół prowadzi nad rywalami 2:0 po tak krótkim okresie pierwszej połowy. Pozostałymi przypadkami były konfrontacje Juventusu z Manchesterem United (1999 r.), "Czerwonych Diabłów" z Arsenalem (2009 r.) oraz Manchesteru City z Realem Madryt (2022 r.). W tym ostatnim przypadku "Królewskim" ciosy zadali Kevin de Bruyne (w drugiej minucie) oraz Gabriel Jesus (w jedenastej).

Trzeba jednak pamiętać, że ostatecznie to "Los Blancos" awansowali do finału. Z kolei gracze United odrobili straty przeciwko "Juve" i wygrali 3:2. Ta sztuka nie udała się "Kanonierom", którzy polegli wtedy 1:3. Zespoły z Santiago Bernabeu i Old Trafford powinny stanowić przykład i źródlo motywacji dla piłkarzy Stefano Piolego. Szybka utrata dwóch goli nie musi oznaczać odpadnięcia.