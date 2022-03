Nikt nie spodziewa się Przemysława Tytonia. "Killer" wejdzie na rzuty karne?

- W tym wieku nie spodziewasz się, że zwróci się do ciebie tak wielki klub - mówi Przemysław Tytoń w AjaxTV. - Zadzwonił do mnie trener bramkarzy Ajaksu, powiedział, że w zespole są problemy z kontuzjami bramkarzy. Spakowałem się i przyjechałem do Amsterdamu. Z trenerem Erikiem ten Hagiem znam się jeszcze z PSV Eindhoven, gdzie był asystentem. Obaj ucieszyliśmy się na nasze spotkanie - dodaje bohater najbardziej nieoczekiwanego polskiego transferu ostatnich tygodni. Przemysław Tytoń jeszcze niedawno nie miał klubu po rozstaniu FC Cincinnatti, a oto dzień przed meczem Ajax - Benfica, klub z Amsterdamu zgłosił go do Ligi Mistrzów. Teoretycznie szans na grę w 1/8 finału nie ma żadnych, ale to tylko teoria.

Jak u Monty Pythona - nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji i Przemysława Tytonia.

Ajax - Benfica. Przemysław Tytoń - bohater nieoczekiwanych transferów

Fakt, że po Przemysława Tytonia sięgnął Ajax Amsterdam, jest najmocniejszym wpisem w CV polskiego bramkarza, ale nie brakuje w nim innych, dość zaskakujących transferów. Już wyjazd 20-latka z Polski, z Górnika Łęczna do holenderskiej Rody Kerkrade, po rozegraniu zaledwie 20 meczów w Ekstraklasie, był pewną niespodzianką. Bramkarz z Zamościa w kraju nie uchodził raczej za jakiś wielki talent, w Ekstraklasie zdarzyła mu się m.in. dość spektakularna wpadka. Pięć pierwszych rund w Holandii przesiedział na ławce, ale gdy wiosną 2010 r. wskoczył między słupki Rody, szybko zaczął robić furorę.

Najbardziej spektakularne, oczywiście, były obrony rzutów karnych przez Przemysława Tytonia. W krótkim czasie - między wrześniem 2010 r. a lutym 2011 r. - Polak obronił aż cztery rzuty karne! W meczu pucharu Holandii (KNVB Beker) ze słynnym Feyenoordem najpierw obronił "jedenastkę" w dogrywce, a potem nie dał się pokonać przy aż trzech strzałach w konkursie rzutów karnych (obronił jedną, dwa razy rywale spudłowali). To wtedy zaczęto o nim mówić i pisać "penalty killer".

Potem był transfer Przemysława Tytonia do wspominanego już PSV Eindhoven, gdzie zagrał 24 mecze ligowe, zdobył też krajowy puchar. Choć nie został na stałe pierwszym bramkarzem, to wyrobił sobie na tyle markę, że sięgały po niego kluby hiszpańskiej La Liga - Elche oraz Deportivo La Coruna - oraz VfB Stuttgart z Bundesligi. W barwach tych zespołów Przemysław Tytoń wpuszczał sporo goli, ale sam fakt, że występował w dwóch ligach z europejskiego top 5, każe podchodzić z szacunkiem do jego kariery. Wśród polskich bramkarzy w dwóch krajach (Anglii i Włoszech) sprawdzali się Wojciech Szczęsny i Artur Boruc, bo Łukasz Fabiański i Jerzy Dudek (trudno liczyć dwumeczowy epizod w La Liga w Realu) to gracze jednej ligi, Premier League.

Przemysław Tytoń - bohater meczu otwarcia Polska - Grecja na Euro 2012

Nikt nie spodziewał się Przemysława Tytonia w polskiej bramce podczas Euro 2012. A to wtedy "penalty killer" najmocniej wrył się w pamięć kibiców, gdy chwilę po czerwonej kartce Wojciecha Szczęsnego, obronił rzut karny Georgiosa Karagounisa.

A przecież na tych mistrzostwach miał być bramkarzem numer 3 u Franciszka Smudy (a i ten wybór był pewnym zaskoczeniem). I byłby tą "trójką", gdyby tuż przed turniejem Łukasz Fabiański nie odniósł kontuzji. Szczęsnemu miejsca w bramce nie oddał do końca turnieju, nawet gdy na mecz z Czechami już odpokutował karę.

W sumie podczas gry rywale nie wykorzystali 9 z 34 rzutów karnych strzelanych na bramkę Przemysława Tytonia (26,5 proc.). Dla porównania, Andre Onana, który ma być dziś pierwszym bramkarzem na mecz Ajax - Benfica, ten procent ma niższy (22,5 proc.). W Amsterdamie pewnie świetnie o tym wiedzą. Muszą też pamiętać chwyt zastosowany przez reprezentację Holandii podczas ćwierćfinału mundialu 2014, gdy tuż przed konkursem rzutów karnych przeciw Kostaryce, Tim Krul zmienił Jaspera Cillesena i w "jedenastkach" dał swojej kadrze awans.

Gdzie, jak nie w Holandii, "penalty killer" może mieć swoje pięć minut w Lidze Mistrzów?

