Niezwykły wyczyn w Lidze Mistrzów, to pewne. Rekord pękł po prawie 60 latach

30 kwietnia doszło do pierwszego starcia obu ekip na Allianz Arena, a zakończyło się ono remisem 2:2 . Mecz sam w sobie był oczywiście już bardzo interesujący, natomiast wiąże się z nim jeszcze co najmniej jedna spektakularna historia.

Rekordowy Luka Modrić. Chorwat z dziejowym osiągnięciem w Realu Madryt

Luka Modrić zawodnikiem nie do zdarcia. Przygoda z Realem jeszcze potrwa?

Sam Modrić już dawno zasłużył na miano zawodnika o żelaznej wręcz wytrzymałości - obecnie już coraz rzadziej notuje on co prawda mecze w wymiarze 90 minut, ale niezmiennie jest istotnym elementem układanki dla Carlo Ancelottiego. Co więcej zapowiada się na to, że weteran z Zadaru znowu przedłuży swój kontrakt z ekipą z Santiago Bernabeu.