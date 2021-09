Kliknij TUTAJ, by przejść do relacji z meczu PSG - Manchester City



Messi trafił do siatki w 74. minucie po wymianie piłki z Kylianem Mbappe, doprowadzając do ekstazy kibiców zebranych na Parc des Princes.



Było to pierwsze trafienie 34-latka po transferze do PSG.



Argentyńczyk jest bezlitosny dla angielskich ekip. W 35 meczach Ligi Mistrzów strzelił im 27 goli - o 15 więcej niż piłkarze znajdujący się w tej klasyfikacji na drugiej pozycji.





Reklama

Messi jest także numerem jeden jeśli chodzi o bramki zdobywane w meczach przeciwko drużynom prowadzonym przez Pepa Guardiolę. Ma ich już na koncie siedem.





TB