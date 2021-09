Po pierwsze Ronaldo - notując 177. występ - zrównał się z Ikerem Casillasem na czele klasyfikacji zawodników z największą liczbą rozegranych meczów w Lidze Mistrzów.



Po drugie - Young Boys to 36. drużyna, której Portugalczyk strzelił gola w tych prestiżowych rozgrywkach. Nikt nie może się pochwalić taką samą liczbą "ofiar" w Champions League. Takim samym wynikiem może się natomiast pochwalić tylko... Lionel Messi.



Ronaldo przyzwyczaił nas do tego, że w Lidze Mistrzów dokonuje rzeczy wyjątkowych. To on jest przecież najlepszych strzelcem w historii rozgrywek, mając na koncie 135 trafień. Drugi w zestawieniu jest Messi (120 bramek), a trzeci - Robert Lewandowski (73 bramki).

Drużyny, którym Cristiano Ronaldo strzelał gole w Lidze Mistrzów:

Juventus - 10 goli

Bayern Monachium - 9

Ajax - 9

Atletico Madryt - 7

Borussia Dortmund - 7

Schalke 04 - 7

Olympique Lyon - 6

APOEL - 6

Galatasaray - 6

Malmoe FF - 6

Szachtar Donieck - 5

Tottenham - 4

Dynamo Kijów - 4

Olympique Marsylia - 4

Sporting - 3

FC Kopenhaga - 3

PSG - 3

Manchester United - 3

VfL Wolfsburg - 3

CKSA Moskwa - 3

FC Barcelona - 2

AC Milan - 2

Bayer Leverkusen - 2

FC Basel - 2

Arsenal - 2

Łudogorec Razgrad - 2

FC Zurich - 2

FC Porto - 1

Liverpool - 1

Manchester City - 1

Ferencvaros - 1

AJ Auxerre - 1

Inter - 1

Chelsea - 1

Young Boys - 1



