Niezwykły rekord pobity! Uczta dla oczu. Kibice czekali na to 20 lat

To były niesamowite cztery kwietniowe wieczory z Ligą Mistrzów i osiem spotkań, po których kibice nie mogą być zawiedzeni. Zobaczyli bowiem wspaniałe widowiska, obfitujące we wszystko, czego można byłoby sobie życzyć w tych prestiżowych rozgrywkach. Nie brakowało emocji, zwrotów akcji, wspaniałych goli i dobrej jakościowo gry - piłkarze zapewnili widzom prawdziwą ucztę dla oczu.

Strzelanina w ćwierćfinałach LM. Pobili 20-letni rekord

O tym, jak niezwykłe to były ćwierćfinały, najlepiej świadczy fakt, że piłka trafiała do siatki aż 32 razy łącznie we wszystkich ośmiu spotkaniach (nie licząc rzutów karnych). Wystarczyło już jedno starcie w Madrycie, by kibice obejrzeli aż sześć zakończonych sukcesem i wybuchem radości celnych strzałów. O gigantyczne emocje zadbali piłkarze "Dumy Katalonii" i mistrza Francji, umieszczając futbolówkę w bramce dziesięć razy w dwa wieczory. O zaledwie jednego gola "gorsi" w dwumeczu byli Los Colchoneros i Die Borussen.